Эльхан Шахиноглу: «Если Пашинян признает Карабах частью Азербайджана, в ответ мы можем …»

«Президент Турции вряд ли согласится на встречу ради встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эрдоган не из тех лидеров, которые впустую будут тратить свое время и силы».

Об этом в блиц-интервью изданию Minval.az заявил руководитель Аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя заявление лидера Турции о том, что премьер-министр Пашинян передал при посредничестве Грузии просьбу о встрече с ним. При этом Эрдоган подчеркнул, что вопрос открытия Зангезурского коридора носит политический характер.

По его мнению, если Пашинян хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги.

«Турция открыта к переговорам, однако, для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.

Тем временем вице-премьер России Алексей Оверчук сегодня заявил, что вопрос о создании коридора через территорию Армении, который свяжет Азербайджан и Нахчыван, не обсуждается.

Как считает Э.Шахиноглу, Эрдоган прав. По его мнению, если Армения не прекращает предъявлять территориальные претензии к Азербайджану и Турции, не соглашается на открытие Зангезурского коридора, что противоречит трехстороннему соглашению, подписанному в ноябре 2020 года, как можно после этого предлагать встречу?

«Эрдоган одновременно напоминает о том, что он лидер великой страны. И переговоры должны привести к результату. Для того чтобы встреча стала результативной, Армения должна предпринять определенные шаги, чтобы в ответ и Турция могла пойти на определенные действия, к примеру, открыть границу, а затем наладить двусторонние отношения. Тем временем Пашинян пытается создать видимость встречи, а потом заявить, мол, смотрите, я встретился с Эрдоганом. Однако, вновь повторюсь: встреча должна быть результативной», — подчеркнул Э.Шахиноглу.

Помимо этого, наш собеседник напомнил о том, что в Конституции Армении упоминаются территориальные претензии на земли Турции. Кроме этого, Армения не признает территориальную целостность Азербайджана. До тех пор, пока Ереван не изменит свою позицию в этих вопросах, вряд ли подобная встреча станет реальностью.

Что касается заявления Оверчука, то, как напомнил Э.Шахиноглу, до сих пор никто из официальных лиц России не заявил о необходимости открытия Зангезурского коридора. В крайнем случае, были проведены межправительственные встречи — на уровне вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, в ходе которых не было достигнуто реальных результатов. К тому же, по итогам встреч не были обнародованы официальные заявления.

Хотя суть трехстороннего соглашения заключалась в том, что после 10 ноября должны быть разблокированы транспортные коридоры, начинается перевозка пассажиров и транспортировка грузов. Но все эти проекты задерживаются по вине Армении.

Теперь становится ясно, что за всей этой политикой Армении стоит Россия, которая создает все условия, чтобы Ереван не согласился на разблокировку коммуникаций. Поэтому в Армении с уверенностью заявляют о том, что вопрос Зангезурского коридора не является предметом обсуждения, убежден наш собеседник.

«Ранее Пашинян заявил, что готов встретиться и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Но вновь повторюсь, что встреча ради встречи не в интересах Азербайджана и Турции. Если Пашинян не готов к открытию Зангезурского коридора, не признает территориальную целостность Азербайджана и Турции, в этом случае, есть ли необходимость в этой встрече?», – вопрос Э.Шахиноглу.

Кроме того, эксперт напомнил о том, что армянский премьер не является самостоятельной фигурой. Над ним, как «дамоклов меч» висят представители армянского лобби, карабахского клана, представители различных политцентров России, которые не позволят ему самостоятельно принять решения.

«Возможно, Пашинян и сам рад пойти на определенные шаги, но эти силы не позволят ему сделать это. Хотя открытие Зангезурского коридора можно было бы расценить как доброжелательный шаг со стороны Армении. После того, как будет дан зеленый свет в вопросе открытия коридора, Азербайджан и Турция могут сделать ответные шаги. Какие именно – сейчас это второстепенный вопрос.

Если Армения признает территориальную целостность Азербайджана, то, аналогичный шаг можно ожидать со стороны официального Баку.

К примеру, если Пашинян признает Карабах исконной территорией Азербайджана, в ответ мы можем заявить, что не имеем территориальных претензий в отношении Зангезура, нас интересует только транспортный коридор. В свою очередь, Турция разблокирует границу с Арменией, будут предприняты шаги в направлении налаживания дипломатических отношений. В повестку дня может быть включен вопрос участия Армении в региональных проектах. В лучшем случае, возможно, будет поднят вопрос инвестиций Армении. Но для этого необходимо предпринять первый шаг. А тем временем Ереван, не предприняв никаких шагов, предлагает встретиться. Хотя на нашей памяти было много безрезультативных встреч Ильхама Алиева с экс-президентами Армении Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном и тем же Николом Пашиняном», – отметил политолог.

При этом в случае проведения встречи, на его взгляд, она не должна состояться в Москве, так как нельзя надеяться на ее результативность. Самым лучшим вариантом для проведения встречи, по его мнению, является Тбилиси.

«К тому же, Пашинян попросил о встрече с Эрдоганом при посредничестве Грузии. Если Пашинян хочет встретиться с Алиевым, то и в этом вопросе посредником может стать официальный Тбилиси. Грузия является стратегическим партнером Азербайджана, и с Арменией у Тбилиси хорошие отношения. К тому же, в отличие от России, Грузия заинтересована в достижении мира в регионе», – резюмировал он.

Бахтияр Сафаров