Пашинян признал законными действия Азербайджана на участке дороги Горис-Кафан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал возможную причину проверки иранских грузовиков азербайджанской полицией на контролируемом им участке дороги Горис-Кафан.

«У событий, которые происходят по протяженности армяно-азербайджанской границы, много «слоев» и подтекстов. Очень важно, чтобы мы правильно понимали и правильно переводили», — сказал Пашинян, выступая в ходе правительственного часа в парламенте. Его слова приводит ереванский «Спутник».

Он отметил, что в декабре 2020 года ВС Армении были отведены на границы, унаследованные от Советской Армении.

Он снова напомнил о законе об административном делении 2010 года, где фиксируется, что административные границы сел Шурнух и Воротан соответствуют армяно-азербайджанской границе.

Таким образом, по его словам, советская административная граница превратилась в госграницу.

«Дорога Горис-Кафан на этом участке в двух местах выходит за пределы Республики Армения или некогда Советской Армении. Именно из-за этого обстоятельства в известных районах появились известные нам трафареты и опорные пункты», — отметил Пашинян.

При этом он утверждает, что в декабре была достигнута договоренность о том, что эта дорога должна беспрепятственно использоваться транспортными средствами и для транзита грузов.

«Предполагаю, что так как в тексте договоренности не зафиксировано обстоятельство касательно проезда иностранных грузов, в этой ситуации Азербайджан применяет данный механизм.

И Армения, принимая, что коммуникации в регионе должны быть открыты, фиксирует, что иностранные грузы, пересекая границу страны, должны проходить таможенные, паспортные и другие пункты, как зафиксировано в договорно-правовой базе СНГ», — сказал Пашинян.

Как уже сообщал Minval.az, Азербайджан установил полицейские посты и начал проверять транспорта после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.