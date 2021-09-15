Пашинян признал законными действия Азербайджана на участке дороги Горис-Кафан

15 сентября, 17:21

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал возможную причину проверки иранских грузовиков азербайджанской полицией на контролируемом им участке дороги Горис-Кафан.

«У событий, которые происходят по протяженности армяно-азербайджанской границы, много «слоев» и подтекстов. Очень важно, чтобы мы правильно понимали и правильно переводили», — сказал Пашинян, выступая в ходе правительственного часа в парламенте. Его слова приводит ереванский «Спутник».

Он отметил, что в декабре 2020 года ВС Армении были отведены на границы, унаследованные от Советской Армении.

Он снова напомнил о законе об административном делении 2010 года, где фиксируется, что административные границы сел Шурнух и Воротан соответствуют армяно-азербайджанской границе.

Таким образом, по его словам, советская административная граница превратилась в госграницу.

«Дорога Горис-Кафан на этом участке в двух местах выходит за пределы Республики Армения или некогда Советской Армении. Именно из-за этого обстоятельства в известных районах появились известные нам трафареты и опорные пункты», — отметил Пашинян.

При этом он утверждает, что в декабре была достигнута договоренность о том, что эта дорога должна беспрепятственно использоваться транспортными средствами и для транзита грузов.

«Предполагаю, что так как в тексте договоренности не зафиксировано обстоятельство касательно проезда иностранных грузов, в этой ситуации Азербайджан применяет данный механизм.

И Армения, принимая, что коммуникации в регионе должны быть открыты, фиксирует, что иностранные грузы, пересекая границу страны, должны проходить таможенные, паспортные и другие пункты, как зафиксировано в договорно-правовой базе СНГ», — сказал Пашинян.

Как уже сообщал Minval.az, Азербайджан установил полицейские посты и начал проверять транспорта после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.

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Иранских водителей задержали за незаконную перевозку грузов в Ханкенди

15 сентября, 17:59

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники задержали двух иранских водителей. По данным армянских СМИ, им предъявили обвинение в незаконной перевозке грузов в Ханкенди.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов сообщил, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана.

«Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики».

Отметим, проверки транспорта начались после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.

СМИ писали, что водителей проверяют на предмет въезда в Карабахский регион, а за повторное нарушение границ страны водитель и его транспорт могут быть арестованы.