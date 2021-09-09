Андрей Поротников: «Баку следует взять под контроль Лачинский коридор»

Между Баку и Москвой продолжается процесс согласования мандата российских миротворцев в Карабахе. После 10 ноября 2020 года, когда Армения подписала капитуляцию, у азербайджанской общественности было предостаточно поводов выражать серьезное недовольство деятельностью МС РФ. Не раз по этому поводу звучали и заявления официальных структур, недовольство официального Баку выражалось по дипломатическим каналам. Но какую стратегию следует избрать теперь, когда ведутся переговоры по детализации полномочий росмиротворцев в регионе? Какие действия должен предпринять Баку в ходе регламентирования их деятельности, чтобы исключить и провокации, и риск эскалации, обезопасить себя, свои интересы и мир в регионе?

Действия миссии российских миротворцев в Карабахе — это традиционная попытка Москвы расширить поле присутствия. И вывести свою активность в Карабахе из-под любых ограничений и контроля Азербайджана. Они себя так вели практически везде.

Такое мнение в беседе с Minval. az высказал специалист по проблемам безопасности, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog, белорусский политолог Андрей Поротников. На его взгляд, Россия действует довольно шаблонно в рамках так называемого урегулирования конфликтов в странах постсоветского пространства.

Здесь, как считает Поротников, присутствует четкая и порочная схема. Первое: появление российских миротворцев. Второе: закрепление бессрочного их нахождения в стране пребывания. Третье: за спиной и при поддержке РФ формируются либо продолжают действовать неконституционные «органы власти» и вооруженные формирования. Если ситуация длится достаточно долго, то начинается четвертый этап: раздача паспортов РФ. Далее пятый этап — закрепление бессрочного и неконтролируемого присутствия российских сил под предлогом защиты «свежих» российских граждан.

В конечном итоге ломается вся логика такой «миротворческой помощи» — Москва таким образом добивается прямых переговоров между законными властями и неконституционными структурами, полагает Поротников.

«Далее может произойти перевод ситуации в формат внутреннего конфликта, который может быть урегулирован только прямыми переговорами Баку и Ханкенди, чем будет признана политическая и юридическая субъектность последнего и его равный статус с Баку. Переговоры, естественно, будут бесконечными. Думаю, вполне ясно, что такой сценарий для Баку на корню неприемлем и недопустим» — отметил белорусский эксперт.

Как уверен Поротников, сейчас критическое значение имеет установление и документирование фактов нарушения российской стороной своего мандата. С помощью тех же БПЛА. Также, по его мнению, стоит взять под контроль Лачинский коридор, чтобы гарантировать его использование для хозяйственных и гуманитарных нужд и исключить его военное применение.

«Я бы на месте Баку сделал односторонний шаг и ввел войска в Лачинский коридор. Пожалуйста: гуманитарные связи, экономика — нет проблем. А военные грузы застопорить надо – в этом смысле, я думаю, армяне даже тут ни при чем, это исключительно инициатива российских миротворцев. Армянское население даже не стоит трогать особо. Просто паспортный контроль и не пускать граждан Армении призывного возраста в Карабах», — также добавил Поротников.

Что обезопасить ситуацию в регионе, как считает белорусский эксперт, необходимо придать миссии миротворцев Москвы многонациональность, возможно допустить включения других стран не из числа российской коалиции, обеспечить мандат ООН, провести полную демилитаризации и разоружение незаконных формирований. По мнению Поротникова, миссия должна иметь четкий конечный срок.

Главное, по его мнению, – это четкие сроки на каждый этап. Иначе миротворцы будут затягивать до бесконечности.

«Шаги по урегулирования могут быть те же, что и в Хорватии, когда они демонтировали самопровозглашенное сербское государство (Сербскую Краину — Minval. az) В международной практике этот опыт считается чуть ли не эталонным», — отметил белорусский эксперт.

Ну и имеет смысл, по мнению Поротникова, сыграть на опережение и начать раздавать азербайджанские паспорта всем, у кого есть «карабахские» паспорта, создать центры юридических услуг, чтобы армяне с Карабаха могли получать азербайджанские правоустанавливающие документы.

«Говоря проще, стоит заняться формированием лояльности карабахских армян. Это непопулярная идея в Азербайджане, но вариантов особенно нет», — отметил белорусский эксперт.

По словам собеседника Minval.az, важно избежать и обвинений в попытках этнических чисток. Так что тактика действий в отношении карабахских армян должна быть максимально предупредительной, но настоятельной.

«Просто четко объявить проживающим в Карабахе армянам, что год они могут пользоваться карабахскими документами, потом пускай получают азербайджанские. Или оформляют вид на жительство как иностранцы, если не хотят получать азербайджанские паспорта. Объявить вежливо, но твердо. Думаю, 99% пойдет за азербайджанскими паспортами, номерами для авто и прочими повседневными нуждами», — подчеркнул белорусский эксперт.

По мнению эксперта, Азербайджану еще рано «зачехлять ружье».

«Как ни парадоксально, но у Еревана и Баку, у каждого по своим причинам, может возникнуть общий интерес в свёртывании российского военного присутствия на Южном Кавказе. Так что я не исключал бы и неожиданных коалиций», — резюмировал Андрей Поротников.

В.Мансуров