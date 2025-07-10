Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Германия готова купить у США для Украины две системы Patriot. Еще одну систему готова купить Норвегия.

«С президентом [США Дональдом] Трампом у нас позитивный диалог относительно систем Patriot. Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить, у меня есть с ними договоренности, — две системы. Норвегия готова оплатить — у меня есть двухсторонние договоренности с премьером — одну систему», — сказал он на пресс-конференции в Риме.

Зеленский добавил, что сейчас ожидает ответ от производителя систем и США относительно дат покупки. «Именно такая на сегодня система финансирования американских систем Patriot».