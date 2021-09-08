«В грузино-армянских отношениях «выше головы не прыгнуть»»: эксперты о предстоящем визите Пашиняна в Тбилиси

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует сегодня посетить Грузию с официальным визитом. Согласно сообщению армянских СМИ, Пашинян намерен обсудить с представителями официального Тбилиси ряд вопросов.

Напомним, что это третий визит армянского премьера в Грузию. Ранее он посетил эту страну в 2018 и 2020 гг.

«В повестке вопросов, которые обсуждаются как с Ираном, так и с Грузией, серьезную роль играет тема развития региональных коммуникаций, и в этом контексте я придаю значение проекту «Север-Юг»», – заявил сегодня армянский премьер на заседании правительства.

Среди чувствительных, но неизбежных тем эксперты упоминают демаркацию госграницы между Азербайджаном и Арменией, которую могут затронуть главы правительств двух стран.

Следует отметить, что хотя целью визита Пашиняна в Грузию является расширение экономических контактов, в настоящее время Ереван не в состоянии конкретно предложить что-либо кому-либо.

Армению в первую очередь интересует открытие дополнительных коммуникаций, с учетом закрытой границы с Азербайджаном и Турцией.

Помимо этого, Ереван нацелился на выход к Черному морю, и армянские СМИ уже упомянули о важности реализации проекта «Персидский залив — Черное море». Хотя насколько реально претворение в жизнь данного проекта, с учетом того, что эта задача, испытывающей финансовые проблемы Армении, не по силам.

Что касается Тбилиси, то, в первую очередь грузинская сторона заинтересована в увеличении товарооборота, тем более что проблем с коммуникациями, у Грузии нет.

Что могут предложить Ереван и Тбилиси друг другу в экономическом плане, с учетом новых реалий в регионе? С этим вопросом сотрудник Minval.az обратился к ведущему эксперту Грузинского Центра Стратегического Анализа GSAC Гела Васадзе.

Отвечая на вопрос, наш собеседник подчеркнул, что увеличение товарооборота между странами — это дело бизнеса.

«В принципе, каких-либо прорывных идей в этом плане, лично я не ожидаю. Что касается мега-проекта «Персидский залив — Черное море», то он может стать реальностью, но только в том случае, если это заинтересует Пекин, так как ни Ереван, ни Тбилиси, ни даже Иран не могут самостоятельно реализовать данный проект», — отметил эксперт.

При этом Васадзе напомнил также о том, что первый визит Пашинян совершил не в Москву, а в Тегеран. И именно поэтому разговоры вокруг данного проекта ведутся – тем более в свете последних событий в Афганистане и усиления роли Китая в Передней Азии.

«Посмотрим, как дальше сложится картина, ибо на самом деле довольно сложно гадать — что и как будет. У Азербайджана есть свой альтернативный выход в Персидский залив и Черное море, однако, он зависит исключительно от того, когда будет достроен железнодорожный участок Астара–Решт.

Официальный Тбилиси интересует увеличение товарооборота грузинских портов. И на самом деле без разницы, откуда пойдут грузы: важно, чтобы они шли в грузинские порты. Все очевидно и просто.

При всем этом принципиально важное значение имеет стабильность и мир в регионе, без которых никакие проекты в регионе реализовать невозможно», — заключил он.

В свою очередь политолог Ильгар Велизаде напомнил, что исходя из опыта прошлых визитов Пашиняна в Тбилиси, Ереван настойчиво предлагает грузинской стороне заключить договор о стратегическом партнерстве.

«Можно предположить, что данное соглашение не подписано, скорее всего, из-за отсутствия желания грузинской стороны, различными дипломатическими формулировками дающей понять, что хотя отношения между двумя странами являются добрососедскими, но до уровня стратегического партнерства они не дотягивают», — отметил в беседе с Minval.az И.Велизаде.

Эксперт напомнил, что формулировка «стратегическое партнерство» предусматривает более углубленное сотрудничество.

Отвечая на вопрос сотрудника «Минвала» о том, можно ли говорить об отношениях Грузии и Армении с позиции развития углубленного сотрудничества, Велизаде отметил, что существуют естественные ограничители, в частности, касающиеся политических и экономических тем: «К примеру, Армения является страной-членом ОДКБ. Грузия официально подала заявку на вступление в НАТО. Геополитические разночтения заключены в этом. Между Грузией, Азербайджаном и Турцией реализуется целый ряд экономических и военно-политических форматов. Есть определенные обязательства по отношению к азербайджанской стороне и Турции. И это взаимные обязательства, относящиеся, в том числе, и к вопросам безопасности».

Но может ли Грузия переступить эти черты «красной линии» в отношениях с Арменией? Велизаде исключает это.

«Существует целый ряд тем, по которым наблюдаются разногласия между Тбилиси и Ереваном. Как бы не позиционировала себя армянская сторона в качестве «надежного друга» Грузии, в Тбилиси понимают, что во всем этом есть подвох», — сказал эксперт.

«С другой стороны, в основе любого проекта лежит финансовый вопрос. У Армении денег нет. Вряд ли и у Грузии есть «лишние» деньги, тем более при нынешней «пандемической» ситуации. Армения и Грузия сыграть на пару в регионе вряд ли смогут. Тем более, если речь идет о таком транзитном проекте как «Персидский залив -Черное море».

Этот проект, в случае с Арменией, мертворожденный. Единственной дееспособной артерией является автомобильная дорога, соединяющая Армению и Иран. Часть этой дороги, по итогам 44 –дневной войны, приходится на часть Азербайджана, в Восточном Зангезуре. Построить новую дорогу или адаптировать имеющуюся — предприятие весьма и весьма затратное, так как дорога эта проходит по пересеченной горной местности, где любой километр пути обходится дороже, чем на равнинной местности. Так что все это не более чем мечты, «сказки Шахерезады», рассказанные руководством Армении. И в Грузии это прекрасно понимают. Хотя на самом деле Грузия не против того, чтобы загрузить свой порт Батуми грузами из Ирана. Но и здесь есть определенные геополитические сложности. Понятно, в каком состоянии находится Иран, и кто в значительной степени верховодит грузинскими интересами в отношении таких стран, как Иран, Китай и так далее. Если учесть все эти реальные ограничения, то видно, что в грузино-армянских отношениях «выше головы не прыгнуть». А потому в свете предстоящего визита Пашиняна в Грузию ожидать изменений не стоит», — заключил И.Велизаде.

Бахтияр Сафаров