О чём не сказал Лавров

Сергей Лавров, глава МИД России, встретился во вторник со своим новоназначенным армянским коллегой Араратом Мирзояном. Тем самым, который в 2013 году принимал активное участие в антироссийских митингах в Ереване, а спустя несколько лет оказался самым что ни на есть ярким примером «переобувания в пируэте» – его кандидатуру на должность главы внешнеполитического ведомства «одобрил», согласно данным СМИ, Кремль.

Еще во время протокольной встречи перед камерами Мирзоян принялся долго жаловаться на «деструктивные» действия Баку, умоляя Москву «повлиять» на азербайджанскую сторону в вопросе освобождения армянских «военнопленных». Мольба была услышана, и уже на совместной пресс-конференции глава российского МИД сообщил, что на переговорах с армянским коллегой они «подробно обсудили» ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.

«Договорились не ослаблять внимание к усилиями по устранению взаимных раздражителей в отношениях Еревана и Баку, включая окончательное решение вопроса об освобождении армянских пленных, включая передачу карт минных полей, и подтвердили востребованность дальнейшей деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – важно сказал он, и добавил, что Россия призывает азербайджанскую сторону освободить всех армянских военнопленных без каких-либо условий: «Мы этот сигнал [по обмену всех на всех] посылаем азербайджанским коллегам, призываем их освободить всех без каких-либо условий».

Стоит отметить, что если на Смоленской прежде «посылали этот сигнал» на своих регулярных брифингах устами Захаровой и российским послом в Ереване, то теперь об этом стал говорить сам Лавров. Но так что же на самом деле заставляет нервничать Сергея Викторовича (Калантарова)?

Здесь, конечно, стоило бы напомнить ему, что, во-первых, в соответствии с трехсторонним заявлением Баку передал армянской стороне всех военнопленных, взятых во время военных действий и до их начала. Причем начал передавать военнопленных раньше, чем это сделала Армения, еще в ходе боевых действий.

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А во -вторых, что касается находящихся сегодня в Азербайджане армянских военнослужащих, то, как неоднократно доводил до внимания Сергея Викторовича Джейхун Азизович, они не считаются военнопленными, так как были задержаны не во время военных действий. В переводе с дипломатического: для Баку данная тема закрыта раз и навсегда.

А Сергей Викторович явно лукавит, когда говорит о необходимости устранения взаимных раздражителей в отношениях Еревана и Баку, ставя в этом «знак равенства». Достаточно проследить за хронологией официальных заявлений азербайджанской стороны, чтобы убедиться в том, что Баку с первого дня прекращения войны постоянно говорит о важности достижения долгосрочного мира в регионе и предлагает Еревану подписать соглашение, которое окончательно бы закрепило его. В ответ же постоянно слышны сообщения о планах России модернизировать армянскую армию, укрепить свою базу в Гюмри и «приватизировать» армяно-азербайджанскую госграницу, установить там свои посты и, соответственно, увеличить количество российских пограничников в Армении. Вдобавок ко всему — участившиеся провокации сепаратистов на территориях, где временно дислоцируются российские миротворцы. И еще мы постоянно слышим из уст российских пропагандистов, что они там отнюдь не временно, а «надолго». Не это ли раздражители, Сергей Викторович?

Более того, не является ли еще одним раздражителем для Баку разговор о необходимости возобновления деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ — вопреки тому, что Азербайджан уже высказал свою позицию на этот счет?

Стороны, как говорит главный российский дипломат, «подробно обсудили» ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 10 ноября 2020 года. В таком случае мы должны были услышать из уст Лаврова также заявление о необходимости открытия региональных коммуникаций, предоставления Азербайджану Зангезурского коридора и вывода армянских вооруженных формирований из Карабаха. Ведь на протяжении всех последних месяцев Баку неоднократно посылает «сигналы» и открыто выражает свою озабоченность в связи с происходящим. Азербайджанцы продолжают подрываться на минах, но Ереван все еще не предоставил все карты минных полей, а подлинность предоставленных при российском посредничестве карт составила примерно 25%. Поинтересовался ли этим Сергей Викторович у Арарата Самуиловича прежде, чем вновь встать на защиту армянских интересов?

Коль Москва считает Азербайджан своим стратегическим партнером, то она должна, наконец, отреагировать на сигналы Баку и приложить усилия для стабилизации обстановки. А пока что, как гласит поговорка, каков привет, таков ответ!

Максуд Салимов