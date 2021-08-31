«Мы видим целый ряд действий, направленных на то, чтобы спровоцировать Азербайджан на применение силы»

Вчера в Баку с ознакомительным визитом прибыл новый сопредседатель МГ ОБСЕ от России Игорь Ховаев. Обычно при смене кого-либо из сопредседателей посредники посещали регион в полном составе. Что послужило причиной для изменения формата посещения — коронавирус или иная причина? Хотя возможно, что с учетом последних событий на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения в Карабахе, Ховаев мог прибыть с каким-то новым предложением российского руководства.

Сложившуюся в регионе последнюю ситуацию, а также визит нового российского сопредседателя МГ ОБСЕ Minval.az прокомментировал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

— Россия участвует в вопросах, связанных с армяно-азербайджанскими отношениями в двух качествах. До начала 44-дневной Отечественной войны в качестве одного из сопредседателей МГ ОБСЕ, а после ее завершения – участника российско-турецкого тандема. Мы видим, что Москва на данном этапе в тактическом плане отдает предпочтение российско-турецкому взаимодействию. В качестве запасного варианта Москва поддерживает возможность восстановления работы МГ ОБСЕ.

Понятно, что в настоящее время Минская группа для России означает возможность вернуть в вопросы, связанные с сегодняшним состоянием дел в Карабахе представителей США и Франции.

С одной стороны, Москва сама этого не желает, а с другой – в Кремле понимают, что Азербайджан не заинтересован в том, чтобы МГ ОБСЕ со своей повесткой дня вернулась в процессы, связанные с Карабахом. Поэтому такая «двойная игра», по сути, является с определенной степенью средством воздействия на Баку и Ереван.

Сегодня мы видим, что попытки вернуть МГ ОБСЕ в повестку все еще продолжаются. Скажем откровенно, у российской элиты в этом вопросе наблюдается двойственное отношение. По крайней мере, очевидно, что в большей степени к возврату МГ ОБСЕ склоняется МИД России. А большее предпочтение российско-турецкому взаимодействию отдается на уровне президентской администрации. Вот такая дипломатическая двойственность, которую мы наблюдаем.

— Министр обороны Закир Гасанов провел служебное совещание, в ходе которого приказал армии адекватно отвечать на провокации, происходящие на границе с Арменией и в местах дислокации миротворцев. Означает ли это то, что Азербайджан не очень доверяет российским миротворцам?

— Думаю, что вопрос о доверии, по крайней мере, использование термина «доверие» — не совсем уместен. Азербайджан реагирует, в данном случае, в соответствии со своими интересами, главным из которых является защита интересов и безопасности своего населения. Процесс, который мы наблюдаем, связан с увеличением количества различного рода провокаций, в том числе и в зоне, находящихся под контролем сил по поддержанию мира. Приказ министра обороны — это реакция на то, что происходит. Азербайджан на разных уровнях доводил свою обеспокоенность некоторыми действиями, которые осуществляют силы по поддержанию мира. Это касается и ситуации на линии контроля этих сил. А также это касается и вопроса контроля Лачинского коридора. Эта обеспокоенность была доведена до адресата, а теперь, в виду того что не предпринимаются надлежащие действия, был отдан данный приказ. Это является серьезным предупреждением тем силам, которые осуществляют провокации.

Силы по поддержанию мира должны сделать соответствующие выводы и пресекать деятельность незаконных вооруженных формирований.

— На днях российские миротворцы провели учения, в ходе которых были отработаны действия по отражению атаки дронов. Против кого, на ваш взгляд, направлены подобные тренировки?

— Откровенно говоря, я видел видеосюжеты, снятые во время этих учений. Их и учениями назвать нельзя. Я удивился также тому, что насколько иногда искажается то, что на самом деле происходит. Я наблюдал действия, которые осуществляются на уровне взвода. Скорее всего, это обучение. Что касается дронов, то всем известно, что из стрелкового оружия дрон не сбивается. На мой взгляд, происходит определенная попытка сброса различных информационных провокационных действий. И все хорошо понимают, что реальных возможностей противодействия дронам у российских миротворцев нет, кроме стрелкового оружия. Это один вопрос. Другой –заключается в том, что в составе МС существует совместная российско-турецкая мониторинговая группа, осуществляющая контроль с применением технических средств, в том числе и БПЛА. В данном случае, думаю, что речь идет об определенных силах в России, пытающихся сбрасывать какие-либо провокационные системы с целью воздействия на нашу общественность. Сложно сказать с какой целью это делается. Но, тем не менее, это — факт. Дроны на территории Азербайджана летали, и будут летать. Часть из них в этой зоне летает благодаря российско-турецкой миссии по мониторингу.

— На прошлой неделе армянские сепаратисты сообщили о задержании азербайджанского военнослужащего Джамиля Бабаева в Агдеринском направлении. Похоже, возвращать нам его не собираются, и в отношении солдата сепаратисты возбудили уголовное дело. Не исключено, что Бабаев может повторить судьбу кельбаджарских заложников Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, которых армянские оккупанты удерживали в плену несколько лет, если мы не перейдем к активным действиям. Что мы можем предпринять для освобождения Дж.Бабаева, если сепаратисты и их хозяева в Ереване прикрылись миротворцами? Нужно ли надавить в этом вопросе на российских миротворцев?

— Давайте вначале дадим правовую оценку этой ситуации. Недостаточно информации. Как мог этот военнослужащий пройти почти сто с лишним километров, объяснить сложно. Выходит, что из Гянджи он попал в Агдере, пройдя через целый ряд различных «кордонов» азербайджанских и российских сил? Эта информация для меня кажется неполной.

Теперь о правовой оценке. Осуществлять какие-либо действия на территории Азербайджана самопровозглашенными органами, и, более того, со стороны незаконных вооруженных формирований является нарушением законов Азербайджанской Республики. Поэтому все эти действия являются незаконными. Азербайджанская сторона на данном этапе, как я понимаю, пытается использовать, прежде всего, соответствующие политические инструменты для освобождения Дж. Бабаева. Однако, мы также можем применить силу в отношении тех «структур», которые осуществляют незаконные действия в отношении гражданина Азербайджана. Т.н. «полицейский участок» и многие другие места концентраций незаконных вооруженных формирований нам известны. И мы можем их с легкостью разрушить.

— С учетом произошедших событий вокруг Карабаха, что следует ожидать ближайшее время в нашем регионе?

— Мы видим целый ряд действий, направленных на то, чтобы спровоцировать Азербайджан на применение силы. Необходимо задуматься о том, почему это происходит. Это явное повторение провокационных действий с армянской стороны. Прежде всего, заинтересованность в этом есть у нынешнего армянского руководства. Эта ситуация мне напоминает ту, которая сложилась перед началом 44-дневной войны. В ту пору армяне целенаправленно нас провоцировали. Сегодня эта ситуация повторяется. Совершено нападение на военнослужащего Госпогранслужбы Азербайджана, периодически армяне обстреливают наши позиции и так далее.

Эти действия инициируются армянской стороной с целью повысить уровень конфликтности, показать это мировому сообществу, чтобы привлечь в регион международные структуры, и разместить их в точках соприкосновения. Фактически, мы видим, что для армянской стороны недостаточно российских сил. Они хотят дополнить их миссией наблюдателей международных структур, чтобы обезопасить себя от возможного возмездия со стороны Азербайджана. Армяне понимают, что у них нет доверия к России после завершенной 44-дневной войны. И поэтому армянская сторона желает провести дифференциацию этих сил.

Помимо этого, армяне, осознавая, что российские войска не будут на их стороне в случае военных действий, еще раз хотят доказать, что Россия перестала быть гарантом безопасности Армении, и с этой целью продолжить свой дрейф на Запад. Несмотря на то, что Ереван делает реверансы в сторону Кремля, мы видим, что почти все армянские министры относятся к «прозападному» крылу.

Ощущается готовность и желание премьер-министра Никола Пашиняна продолжить свою прозападную политику. В руководстве России все это хорошо осознают. Поэтому такая деятельность может привести к определенному кризису. Вновь повторюсь, что армяне и в этот раз не добьются того, чтобы Россия их защитила.

Определенные проармянские заявления мы слышим со стороны тех или иных лиц из числа руководства РФ. Однако дальше этих заявлений дело не пойдет.

Мы однозначно должны быть готовыми к провокациям армян. Для этого у нас должен быть соответствующий план действий. В целом, главная причина того, что происходит сегодня — заключается в борьбе пророссийских и прозападных сил в Армении. И основой этих действий является данное противостояние. Но мы — не главный объект для действий, главным объектом является Россия. Что касается будущего, то я уверен, что Армения неизбежно перейдет на западное управление. А российское влияние там будет стремительно сокращаться. Это хорошо понимают и в Москве. И именно поэтому мы наблюдаем подобную напряженность в регионе.

Бахтияр Сафаров