Пашиняну не позволяют вступить в диалог с Азербайджаном и Турцией

Минувшая неделя ознаменовалась важными событиями как в нашей стране, так и во всем регионе: пока Азербайджан рекордными темпами реализует серьёзные проекты на освобождённых землях, армянский премьер Никол Пашинян неожиданно заговорил о готовности ответить на «позитивные сигналы» Анкары, которые Ереван получил за последние дни. Как именно будет Ереван восстанавливать эти связи – и будет ли вообще – пока что не конкретизируется. Ответ Анкары не заставил себя долго ждать: президент Эрдоган заявил, что «даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении».

Может показаться, что в Ереване, наконец, приходят к пониманию, что судьба Армении зависит исключительно от отношений с Баку и Анкарой, но это только на первый взгляд. Да, пожалуй, единственным прагматичным политиком в этой стране представляется пока что только Пашинян. Но ожидать скорых радикальных перемен во внешней политике Армении не стоит, по крайне до тех пор, пока страна находится под российским влиянием. О чем бы ни мечтали в Ереване, страна все еще не обладает субъектностью и во многом зависима от внешних игроков.

Будем откровенны: какие бы реверансы ни делали Путин и Эрдоган по отношению друг к другу, эти страны являются геополитическими конкурентами, а их успешное сотрудничество – в значительной степени вынужденная мера и нежелание идти на открытую конфронтацию. Да и политика – это искусство обходить острые углы и устранение рисков. Словом, пока что невозможно поверить, что отношения с Анкарой Ереван будет строить без оглядки на Москву.

При этом заметно, что в Российской Федерации все еще не могут «переварить» победу Азербайджана, причем каждый раз выдают себя все больше. Только за минувшую неделю РФ несколько раз обрушивались с критикой (причем устами кремлевского информационного агентства «РИА Новости») на знаменитые турецкие «Байрактары» — те самые, которые совсем недавно громили российскую технику в Ливии и Карабахе и на приобретение которых теперь «встали в очередь» Польша, Сербия, Украина и даже Ирак.

А уже вчера стало известно, что российские миротворцы в Карабахе провели тренировку по предотвращению возможных нарушений с использованием беспилотной авиации «условного противника» и обеспечения безопасности на наблюдательных постах … в Лачинском коридоре.

Официальный Баку, напомним, практически с момента размещения миротворцев на своей территории высказывал немало претензий по поводу их работы, и прежде всего в Лачинском коридоре. Но особенно раздражали азербайджанскую сторону ежедневные сводки «Арбатского военного округа», где словно нарочно время от времени коверкали азербайджанские топонимы, выдавали фейковые данные о числе вернувшихся в Карабах армян, а также все чаще стали сообщать о боевых тренировках миротворцев.

Против кого направлены последние тренировки? Ответ очевиден. Равно как и то, что у сепаратистов нет боевых дронов, они есть у Азербайджана и в малом количестве у Армении, которая, между прочим, недавно объявила о создании Управления по беспилотникам при Генштабе и армию которой спешит модернизировать Москва.

Готовится ли Москва отражать атаки Еревана в Карабахе? Если да, то ей для начала стоило бы обеспечить вывод армянских ВС с суверенной территории Азербайджана: этого требует 4-ый пункт Трехстороннего заявления. Если же этого пока что не произошло, значит, тренировки на случай обнаружения беспилотников все же направлены против Азербайджана.

Примечательно, что данная боевая подготовка проходит на фоне паники в стане сепаратистов, в агонии вопящих, что скоро Азербайджан перекроет Лачинский коридор. В самом деле, у Баку достаточно причин для этого. И сценарий, что в Лачинском коридоре будут установлены также азербайджанские посты, с каждой новой провокацией, становится более реалистичным.

А напряженность тем временем растёт, и вопросы множатся. На днях стало известно, что солдат Джамиль Бабаев оказался в контролируемом миротворцами азербайджанском Агдере, где проживает армянское население. Уже в понедельник сепаратисты сообщили о его аресте. Это событие — само по себе нонсенс… Министерство обороны пока что действует закулисно, не сообщая общественности деталей переговоров о возвращении солдата. Но это молчание порождает немало кривотолков.

Все эти сообщения вызывают тревогу среди азербайджанской общественности, которая прекрасно видит, как слова «гаранта» расходятся с делами. А это лучший подарок для тех, кто открыто намерен дестабилизироваться ситуацию. И одновременно «хороший пас» проживающим за границей «политэмигрантам», не упускающим повода очернить страну, и кое-кого им действительно удаётся дезориентировать.

Конечно, в «генеральном прочтении» расчет на создание напряженности в стране терпит крах: азербайджанское общество в своем большинстве сплоченное и доверяет своему лидеру, который, в отличие от глав других постсоветских стран, умело ведет страну вперед и добивается поставленных целей. И этот кредит доверия позволяет Азербайджану, в числе прочего, продолжать и свой курс на послевоенное урегулирование.

Подчеркнём еще раз: ущерб, нанесенный Азербайджану в результате армянской агрессии, огромен. Это и миллион беженцев, и тысячи наших сыновей и дочерей, отдавших жизни за свою страну, и миллиарды долларов, евро и манатов, которые могли быть направлены на социальные проекты, но из-за армянской агрессии были вложены в армию. Эта боль неизлечима, и о ней невозможно забыть. Но, несмотря на это, в Баку подчеркивают, что после окончания войны обе стороны могут закрыть эту страницу. Словом, демонстрируют политическую волю и курс на мирное будущее. Но вот поддержит ли этот курс Ереван — вопрос открытый.

Еще одна проблема заключается в отсутствии прямого диалога: Ереван должен научиться общаться с Баку напрямую, без посредников. Только благодаря прямому диалогу, без участия третьих сил, стороны могли бы, наконец, договориться по многим вопросам. Но понятно, что Еревану этого не позволят. И неслучайно, что, как сообщила ереванская пресса, сразу после перекрытия Азербайджаном военных дорог, соединяющих Армению с Ираном — в ответ на ранение своего пограничника — Никол Пашинян два дня подряд пытался связаться с главой РФ, но последний не отвечал на его звонки. И, таким образом, «президент РФ еще раз дал Пашиняну понять, что без его посредничества ни один пограничный вопрос не может быть решен, а попытки обойти Россию будут просто бессмысленным шагом».

Пора признать и сказать об этом открыто: пока мы говорим о мире, Армению готовят к новой войне с нами, пугая ее «тюркским фактором». Понятны и цели: не упускать рычагов влияния в столь значимом регионе и не допустить усиления Баку. Но как бы кому-то этого ни хотелось, при определении регионального вектора внешним факторам приходится считаться с мнением Баку. И «страшилки» типа возможности повторения «грузинского сценария» с нами не пройдут.

Максуд Салимов, колумнист