Эрдоган призывает использовать последний шанс, но отзовётся ли Армения? Отвечает политолог Тогрул Исмаил

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем недавнем интервью коснулся возможности восстановление турецко-армянских отношений. Ранее премьер-министр Пашянян также говорил о «положительных сигналах» из Анкары. Многие эксперты и СМИ восприняли это как признак возобновлении диалога Турции и Армении. Как отметил Эрдоган, Турция готова к постепенной нормализации отношений с Арменией на фоне ее примирительных заявлений. Он, в частности, отметил, что региону нужен конструктивный подход, и даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету.

По словам Эрдогана, с таким же пониманием Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. И благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа. Он также отметил, что на повестке дня стоит турецкое предложение о создании «Платформы пяти» или «Платформы шести» с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана, Грузии и Армении.

При этом президент Эрдоган четко оговаривает то, на выполнение каких обязательств должна пойти Армения, если намерена принять предложение Анкары.

Так, по его мнению, Анкара может начать работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией, если Ереван откажется от политики односторонних обвинений. И, в первую очередь, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и Турции. Также Армения должна перестать обвинять Турцию в геноциде армян и каких-либо преступлениях, якобы, совершенных вместе с Азербайджаном в XX и XXI веках. Еще, по условиям Эрдогана, Армения должна заключить мирный договор с Азербайджаном, со всеми вытекающими последствиями, в том числе, признать Карабаха как часть территории Азербайджана. Также должны быть выполнены все обязательства трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года, и открыт Зангезурский транспортный коридор в Нахчыван по территории Армении.

Интересно, что ряд российских СМИ уже восприняли этот заочный диалог Анкары и Еревана как свидетельство того, что Армения пошла на «предательство» России ради выгодного выхода в Европу посредством установления дипломатических отношений с Турцией.

«Зачем Армении дружба с Турцией?» – задаются вопросом журналисты в статье на «Газета.ру» под броским заголовком «Армения уходит из орбиты влияния России через турецкое окно в Европу». Громких фраз в статье много, но сами ее авторы, наводя тень на плетень, так и не коснулись главного: соглашаясь на мирный договор и восстановление дипотношений с Азербайджаном, разблокирование границ и коммуникаций, Армения неизбежно идет и на выстраивание отношений с Турцией – это, можно сказать, факты геополитической очевидности. И разводить интриги тут совсем не уместно.

Но пойдет ли Армения на восстановление отношений с Турцией, в особенности без оглядки на Москву? Способен ли Пашинян ухватиться за этот, явно, последний, шанс от Эрдогана, как за спасательный круг, и пойти на выполнения всех условий Анкары и Баку?

Стоит учесть, что сразу после 44 дневной освободительной войны и Турция, и Азербайджан выдвинули Армении ряд условий, при выполнении которых она могла бы (и до сих пор может) нормализовать отношения как с Азербайджаном, так и с Турцией. В первую очередь это признание территориальной целостности Азербайджана и Турции. Данный факт в беседе с Minval.az подчеркнул турецкий политолог, профессор Университета Кахраманмараша Тогрул Исмаил.

К сожалению, по словам турецкого политолога, внешняя политика Армении до сих пор радикальна и враждебна, и такая маленькая страна, как Армения, имеет претензии практически ко всем своим соседям, включая Азербайджан и Турцию. Конечно, по его мнению, такая политика Армении на руку определенным империалистическим силам, которые имеют свои интересы в регионе и используют Армению как инструмент давления на Турцию и на Азербайджан. Но дело в том, что, если Армения хочет продолжить свое существование как самостоятельное нормальное государство, она в конце концов должна будет пересмотреть свою внешнюю политику, улучшить взаимоотношения с соседними государствами, а также обеспечить свою национальную безопасность.

«Сегодняшняя внешняя политика Армении, к сожалению, агрессивна, и может быть, Карабахский проигрыш как-то облагоразумит армянскую общественность, политиканов, и в конце концов они придут в себя и создадут все необходимые условия для того, чтобы были приняты определенные решения по этому вопросу. Я думаю, что призыв президента Турции стал замечательной возможностью для Армении – это протянутая рука дружбы, которая, подчеркну, до сих пор протянута с миром», — сказал турецкий политолог.

И поэтому, как считает он, армянской стороне нужно быстрее принимать конкретные меры для нормализации отношений как с Турцией, так и с Азербайджаном. Это прежде всего признание территориальной целостности обоих государств.

«Непризнание этого, наоборот, вредит самой Армении, потому что эта страна создана на исконно тюркских землях, и в случаи непризнания территориальной целостности Турции и Азербайджана, они вполне могут претендовать на территории Армении тоже. И мы все прекрасно знаем проблемы Зангезура, Иджеванского района и других территорий, которые были переданы в советский период Армянской ССР со стороны Москвы», — отметил турецкий политолог.

По мнению Тогрула Исмаила, Пашинян — прагматичный лидер, и он понимает всю сложность ситуации. Как считает политолог, премьер Армении постарается продемонстрировать свой конструктивный подход; в ближайшее время мы узнаем, насколько он готов к решению этого вопроса. При этом, как считает Тогрул Исмаил, это непростой ход для самого Пашиняна, потому что внутриполитическая обстановка в Армении очень сложна, а еще имеется фактор давления Москвы. Москва не хочет потерять Ереван и, несмотря на разногласия и другие вопросы, до сих пор старается держать армян под своим контролем, считая, что улучшение отношений с Турцией приведет к тому, что армянская сторона будет «переориентирована».

«Я полагаю, что здесь ситуация в корне иная — Москва должна понять, что, улучшая отношения с Турцией, с Азербайджаном, армяне в регионе, напротив, будут более близки к России, чем к Западу, потому что и Азербайджан, и Турция в своей внешней политике действуют самостоятельно, а Запад не влияет на политику Баку и Анкары. Еще раз повторю, что у Пашиняна сейчас очень сложная ситуация, он не полностью контролирует всю ситуацию в стране, присутствуют различные политические силы, которые постоянно давят на него. Но только отказ от своих реваншистских амбиций и принятие условий Эрдогана и Алиева дадут новый шанс Армении, и она сможет существовать как самостоятельное полноценное государство в регионе», — резюмировал Тогрул Исмаил.

Вадим Мансуров