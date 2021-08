Израиль поблагодарил Азербайджан за предложенную помощь в тушении пожаров

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля выразило благодарность МИД Азербайджана за помощь, предложенную в борьбе с пожарами.

В публикации МИД Изралия в «Twitter» говорится: «Благодарим за солидарность и дружбу, МИД Азербайджана. Большое спасибо!».

Thank you @AzerbaijanMFA for your solidarity and friendship.

תודה רבה

🇮🇱🇦🇿

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 17, 2021