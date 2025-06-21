Экс-глава карабахских сепаратистов Бако Саакян подтвердил, что являлся членом Всеармянского фонда «Айастан», созданного в 1992 году по указу президента Армении Левона Тер-Петросяна.

Отвечая на вопросы прокурора, он сообщил, что членами фонда были представители армянских властей, а также так называемые «руководители» самопровозглашённого режима.

Саакян отметил, что фонд получал пожертвования как от армянской диаспоры, так и от бизнесменов — граждан Армении. По его словам, часть собранных средств направлялась в Армению, другая — в распоряжение незаконного образования.

В частности, он рассказал, что на средства фонда были построены две дороги из Армении в Ханкенди: Ереван–Горис–Ханкенди и Ереван–Басаргечяр–Ханкенди.

Кроме того, Саакян подтвердил, что по этим трассам из Армении на ранее оккупированные территории Азербайджана доставлялась военная техника.

Таким образом, признания Саакяна проливают свет на системную схему, с помощью которой Армения централизованно обеспечивала оккупацию азербайджанских территорий под прикрытием якобы гуманитарных и благотворительных организаций. Использование фонда «Айастан» как инструмента финансирования военной логистики и незаконного заселения является не просто моральным компроматом, но и серьёзным основанием для привлечения Армении к ответственности в международных судах за грубое нарушение норм международного права.