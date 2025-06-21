Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян диаспоры не связывать с ним надежд и самим решать свои проблемы, поскольку на его взгляд вмешательство в эти вопросы ставит Армению на край пропасти.

«Я ранее неоднократно слышал <…> фразу, что руководитель Армении — руководитель всей диаспоры», — сказал Пашинян на встрече с представителями армянской общины Стамбула, видео с которой опубликовала его пресс-служба.

«Но давайте на практике разберемся, что это может значить. Вот на ваш взгляд, как я должен на практике реализовать свою ответственность перед армянскими общинами Ирана и Израиля. Как это возможно? Или одновременно перед армянами России и Украины? Что мы должны делать? Когда мы вгоняем Армению в такую повестку, мы толкаем Армению в пропасть», — считает армянский премьер.

Он полагает, что подобного рода ситуации возникают зачастую потому, что нет восприятия Армении в качестве суверенного государства, понимания ее границ. Глава армянского правительства уверен, что республика не может быть каналом связи армянской общины с тем государством, где она проживает, это касается и армянской общины Турции. Он назвал ошибкой ввязываться в отношении общины с государством пребывания. По его словам, это не может быть вопросом межгосударственных отношений.

Пашинян подчеркнул, что он не может быть премьером всех армян, поскольку у Армении нет на это ни юридических прав, ни ресурсов, ни инструментов. «Премьер Армении не ответственен за всех армян мира, и я эти общинные встречи провожу, чтобы сказать: люди, не надейтесь на меня, вы в своих общинах решайте свои проблемы сами», — сказал он.