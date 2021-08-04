Системе здравоохранения Грузии грозит коллапс из-за COVID-19

4 августа, 13:40

В системе здравоохранения Грузии может случиться коллапс из-за резкого увеличения потока пациентов с COVID-19, предупредил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Об этом в среду, 4 августа, сообщает «Sputnik Грузия».

Церцвадзе отметил, что в стране активно распространяется индийский штамм коронавируса, на это указывают высокие показатели смертности. За последние сутки скончались 34 пациента.

«Положение стало еще более серьезным. Зафиксировано около пяти тысяч новых случаев. Это приближается к тому рекордному показателю, который у нас был в ноябре-декабре», — добавил врач.

﻿

Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».