В Якутии из-за пожаров наступила темнота среди дня

В Якутии бушуют лесные пожары. В некоторых районах наблюдается нулевая видимость, солнце скрылось за пеленой густого дыма. Об этом сообщает ТСН.

На кадрах, которые публикуют местные жители, видно, что все окутано черным дымом, а с неба падает пепел.

Из-за нулевой видимости в нескольких районах остановили тушения пожаров, так как самолеты не смогли подняться в небо.

Отмечается, что в Якутии уже выгорело более миллиона гектаров леса, и пожары не прекращаются. В регионе зафиксировали более полутора сотен новых очагов возгораний.



