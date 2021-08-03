В Якутии из-за пожаров наступила темнота среди дня

3 августа, 13:38

В Якутии бушуют лесные пожары. В некоторых районах наблюдается нулевая видимость, солнце скрылось за пеленой густого дыма. Об этом сообщает ТСН.

На кадрах, которые публикуют местные жители, видно, что все окутано черным дымом, а с неба падает пепел.

Из-за нулевой видимости в нескольких районах остановили тушения пожаров, так как самолеты не смогли подняться в небо.

Отмечается, что в Якутии уже выгорело более миллиона гектаров леса, и пожары не прекращаются. В регионе зафиксировали более полутора сотен новых очагов возгораний.


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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.