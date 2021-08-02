Азербайджан подавил вражескую провокацию

2 августа, 19:20

2 августа c 13:55 до 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района и селе Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и села Йухары Айрым Кельбаджарского района.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет, уточняет Минобороны Азербайджана.

Ответным огнем противник был подавлен.

В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Эксперты VMedia разоблачают мегафейки армянской пропаганды: видео

2 августа, 20:37

Youtube-канал VMedia начинает проект по разоблачению мегафейков армянской пропаганды и исторической науки под названием «Пари на миллиард долларов». Авторы проекта готовы дать миллиард долларов каждому, кто сможет опровергнуть приводимые ими факты.

Факты против фейков!

По мнению создателей проекта, столь значительная сумма в миллиард долларов призвана подчеркнуть масштабность разоблачаемых фейков, которые являются краеугольными камнями официальной армянской историографии и пропаганды. Именно эти мегафейки и строящаяся на них политика армянского государства являются причиной того, что на Южном Кавказе уже более века ведутся кровопролитные войны и регион никак не может перейти к мирному сосуществованию.

Канал VMedia уверен, что запрос на такой проект существует, прежде всего, в самом армянском обществе, и поэтому он презентуется «В рамках информационно-просветительской поддержки армянской общественности».

Первый фильм выходит под названием «Почему уже более века на Южном Кавказе ведутся войны?»