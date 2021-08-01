Байрамов: Азербайджан готов оказать любую помощь Турции

1 августа, 17:31

В воскресенье, 1 августа, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по поводу лесных пожаров в Турции, операций по их тушению и осуществляемым спасательным работам.

Касательно помощи, направленной Турции по поручению президента Азербайджана, министр отметил, что, как и всегда, Азербайджан находится рядом с братской Турцией. Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан готов оказать любую помощь и в дальнейшем.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Наши пожарные продолжают борьбу с возгоранием в Турции: фото, видео

1 августа, 18:29

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа противопожарных сил МЧС страны отправилась в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения.

Прибывшая ранее в страну первая группа пожарных, разделенная на две группы, в настоящее время потушила пламя еще в одном селе района Мармарис (Мугла), сообщает МЧС Азербайджана.