МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России

1 августа, 14:30

Нота протеста МИД Азербайджана вручена временному поверенному в делах посольства Российской Федерации в Азербайджане.

В воскресенье, 1 августа, российский дипломат был приглашен в МИД Азербайджана.

В ходе встречи была выражена серьезная обеспокоенность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями депутата Государственной Думы Российской Федерации, председателя ЛДПР Владимира Жириновского в подкасте «Итоги с Жириновским», вышедшем в эфир радио «Комсомольской правды» 30 июля.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что подобное поведение лица, представленного в Государственной Думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы.

В связи с данным инцидентом российской стороне была передана нота МИД Азербайджана.

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Домингес принес Азербайджану еще одну олимпийскую медаль

1 августа, 15:07

Боксер сборной Азербайджана Альфонсо Домингес (81 кг) провел очередной бой на Летних Олимпийских играх Токио-2020.

Победитель Европейских игр встретился в полуфинале с чемпионом мира и олимпийских игр кубинцем Арленом Лопесом.

После победы над Д.Рузметовым (Узбекистан) и Б.Малканом (Турция) Домингес проиграл со счетом 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29) и завоевал бронзовую медаль, отмечает АПА.

Эта награда стала второй в копилке сборной Азербайджана. До него 3-е место на олимпиаде в столице Японии заняла дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг).

Отметим, в составе нашей сборной в Токио поехали 44 спортсмена и 26 из них уже завершили выступление.