МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России

Нота протеста МИД Азербайджана вручена временному поверенному в делах посольства Российской Федерации в Азербайджане.

В воскресенье, 1 августа, российский дипломат был приглашен в МИД Азербайджана.

В ходе встречи была выражена серьезная обеспокоенность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями депутата Государственной Думы Российской Федерации, председателя ЛДПР Владимира Жириновского в подкасте «Итоги с Жириновским», вышедшем в эфир радио «Комсомольской правды» 30 июля.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что подобное поведение лица, представленного в Государственной Думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы.

В связи с данным инцидентом российской стороне была передана нота МИД Азербайджана.