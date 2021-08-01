ОДКБ начала многомесячные учения в Средней Азии

1 августа, 10:30

Масштабные маневры войск стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Граница-2021» начались в воскресенье, 1 августа, сообщают «Известия».

Войска России и среднеазиатских стран прибыли на таджикские военные полигоны, для отработки обороны границы с Афганистаном. В предстоящих боевых учениях на границе с Афганистаном примут участие около тысячи российских военнослужащих. Тренировка пройдет в три этапа.

Первый — отработка совместной операции вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана по ликвидации террористических бандформирований. Второй — отработка уничтожения вторгшихся в пределы Таджикистана террористов, а третий — тренировка по защите государственной границы.

Россия также начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном, а российские штурмовики Су-25 прилетели на учения в Таджикистан.

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С завтрашнего дня детсады в Баку переходят на систему электронного приема

1 августа, 11:30

С 9:00 2 августа 2021 года будет активирован сайт «bakibagcayagebul.edu.az» и на первом этапе посредством этого сайта будет осуществляться электронный прием детей в дошкольные учреждения, расположенные в Низаминском районе города Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, все подготовительные и организационные работы проведены в Низаминском районе, который был выбран в качестве пилотного проекта Управлением дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку. Сайт «bakibagcayagebul.edu.az» создан для электронного приема детей в детские сады, на нем размещены ответы на все вопросы пользователей, включая порядок регистрации, ввода данных, приема детей в учреждения.

Родители смогут получить доступ к сайту, выбрав соответствующее учреждение, и получить информацию о вакансиях в учреждении в соответствии с возрастом своих детей.

С первого дня с 09:00 до 18:00 по будням будет функционировать горячая линия «22-24» для решения проблем, с которыми сталкиваются граждане в процессе ответов на вопросы, разрешения споров, для этого создана группа электронного обслуживания.

После реализации проекта в Низаминском районе система электронного приема будет постепенно внедрена в других районах.