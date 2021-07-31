В Таджикистане открыли реконструированный с помощью США пограничный c Афганистаном

Пограничный пост, реконструированный при финансовой поддержке США, открылся в Таджикистане на границе с Афганистаном. Об этом сообщило в субботу таджикское информационное агентство Ховар.

В рамках сотрудничества между правительствами Таджикистана и Соединенных Штатов Америки 30 июля в Шахритуском районе Хатлонской области сдан в эксплуатацию пограничный пост Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Республики Таджикистан, передает Ховар. В церемонии сдачи в эксплуатацию приняли участие заместитель командующего Пограничными войсками Таджикистана Раджаб Саодатзода и временный поверенный в делах США в Душанбе Джон Гинкель.

Стоимость реконструкции поста составила $570 тыс. Он обеспечивает дополнительные возможности для наблюдения и патрулирования границы с Афганистаном в Шахритуском районе Хатлонской области, отмечает агентство. Реконструированный пост значительно расширит возможности пограничных войск по отслеживанию и пресечению незаконных нарушений границы и противодействию транснациональным угрозам, включая незаконный оборот наркотиков, контрабанду и вооруженный экстремизм.

В свою очередь посольство США в Таджикистане сообщило на своем сайте, что оно выделило $570 тыс. на ремонт пограничной заставы в Шахритуском районе Хатлонской области. «Соединенные Штаты по-прежнему привержены партнерству с Таджикистаном в поддержку его суверенитета, безопасности и роли в поддержании долгосрочного мира и процветания в Афганистане», — сообщает пресс-служба посольства США в Душанбе.