В Таджикистане открыли реконструированный с помощью США пограничный c Афганистаном

31 июля, 15:40

Пограничный пост, реконструированный при финансовой поддержке США, открылся в Таджикистане на границе с Афганистаном. Об этом сообщило в субботу таджикское информационное агентство Ховар.

В рамках сотрудничества между правительствами Таджикистана и Соединенных Штатов Америки 30 июля в Шахритуском районе Хатлонской области сдан в эксплуатацию пограничный пост Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Республики Таджикистан, передает Ховар. В церемонии сдачи в эксплуатацию приняли участие заместитель командующего Пограничными войсками Таджикистана Раджаб Саодатзода и временный поверенный в делах США в Душанбе Джон Гинкель.

Стоимость реконструкции поста составила $570 тыс. Он обеспечивает дополнительные возможности для наблюдения и патрулирования границы с Афганистаном в Шахритуском районе Хатлонской области, отмечает агентство. Реконструированный пост значительно расширит возможности пограничных войск по отслеживанию и пресечению незаконных нарушений границы и противодействию транснациональным угрозам, включая незаконный оборот наркотиков, контрабанду и вооруженный экстремизм.

В свою очередь посольство США в Таджикистане сообщило на своем сайте, что оно выделило $570 тыс. на ремонт пограничной заставы в Шахритуском районе Хатлонской области. «Соединенные Штаты по-прежнему привержены партнерству с Таджикистаном в поддержку его суверенитета, безопасности и роли в поддержании долгосрочного мира и процветания в Афганистане», — сообщает пресс-служба посольства США в Душанбе.

﻿

Больше 12 млн подростков в Китае привились от коронавируса

31 июля, 17:47

Почти 12,5 млн человек в возрасте от 12 до 17 лет, а также свыше 150 млн граждан старше 60 лет в Китае сделали прививку от коронавируса, сообщил в ходе пресс-конференции представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Хэ Цинхуа.

«По состоянию на 28 июля, более 150 млн людей в возрасте старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. <…> Что касается возрастной группы от 12 до 17 лет, то 12,48 млн человек были привиты», — сказал он. При этом власти не уточняют, сколько людей получили лишь первый компонент вакцины, а сколько уже завершили процесс вакцинации.

«На следующем этапе, соблюдая меры безопасности, мы активизируем усилия по вакцинации пожилых людей в возрасте старше 60 лет и несовершеннолетних граждан в возрасте от 12 до 17 лет», — указал Хэ Цинхуа. По его словам, вакцинация граждан в возрасте старше 60 лет активно продвигается по всей стране, а к вакцинации подростков приступили лишь некоторые регионы.

К настоящему времени власти Китая одобрили экстренное использование двух вакцин для детей в возрасте от 3 до 17 лет. В июне разрешение получил препарат CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac. 16 июля одобрение на экстренное использование среди людей от 3 до 17 лет получила инактивированная вакцина, разработанная Пекинским институтом биопрепаратов (входит в фармакологическую компанию Sinopharm).

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на 30 июля, китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,63 млрд прививок от коронавируса, пишет ТАСС.