Порошенко ответил Путину и перечислил различия украинцев и русских

Пятый президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ президенту России Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев.

Порошенко считает, что украинская нация уже давно сформировалась и она не имеет проблем с собственной идентичностью. «И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — говорится в статье.

В материале при этом перечислены различия украинцев и русских. По мнению Порошенко, украинцев отличает собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации.