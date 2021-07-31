Порошенко ответил Путину и перечислил различия украинцев и русских

31 июля, 14:00

Пятый президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ президенту России Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев.

Порошенко считает, что украинская нация уже давно сформировалась и она не имеет проблем с собственной идентичностью. «И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — говорится в статье.

В материале при этом перечислены различия украинцев и русских. По мнению Порошенко, украинцев отличает собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации.

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Россия направит в Турцию авиагруппировку для борьбы с пожарами

31 июля, 15:10

В Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники, сообщает МЧС РФ.

«В РФ обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ. Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее администрация турецкого президента сообщила, что из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8. Посольство России в Анкаре сообщало, что три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.