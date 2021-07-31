Путин подтвердил Эрдогану, что Россия продолжит помогать в тушении пожаров

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что 31 июля состоялся телефонный разговор Путина с Эрдоганом.

«Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган «тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку».

Подчеркивается, что главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.