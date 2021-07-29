Сопредседатели МГ ОБСЕ обеспокоены инцидентами на границе Армении и Азербайджана

29 июля, 20:38
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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти из Франции, Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки и Игорь Ховаев из Российской Федерации) сделали заявление, сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

Сопредседатели с обеспокоенностью следят за недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана, включая сообщения о человеческих жертвах. Сопредседатели призывают стороны немедленно разрядить обстановку, воздержаться от провокационной риторики и действий и полностью выполнить свои обязательства по заявлению от 9 ноября и другим совместно согласованным договоренностям о прекращении огня.

Сопредседатели подтверждают необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся основных вопросов существа конфликта.

Сопредседатели подтверждают свою решительную поддержку продолжающихся усилий личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды.

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В Сирии боевики убили 8 солдат правительственных войск

29 июля, 20:53
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Боевики из оппозиционных формирований «Ахрар Хауран» атаковали в четверг посты сирийской армии в городе Дераа (110 км от Дамаска) и захватили в плен нескольких военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath.

Сообщается, что при отражении нападения противника погибли восемь солдат и два местных жителя, потери боевиков составили трое убитых.

Боестолкновения произошли преимущественно в районе Дераа-эль-Балад, который блокирован сейчас правительственными силами. Снаряды, выпущенные боевиками, разорвались также в квартале Тарик-эс-Сад, на площади Босра и в лагере беженцев Эс-Сахари. Одна из мин попала в госпиталь «Аль-Ватани», которому нанесен материальный урон, о пострадавших сведений не поступало.

В последние месяцы в провинции Дераа, которая перешла под контроль правительственных сил в 2018 году, активизировали вооруженные вылазки бандформирования, связанные с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра». Командование сирийской армии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции