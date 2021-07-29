Пашинян готовится обсудить с Россией размещение российских военных на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян считает, что надо разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорные пункты российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений», — заявил он.

Как подчеркнул Пашинян, данную тему власти Армении намерены затронуть на переговорах с российской стороной в скором времени.