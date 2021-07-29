Пашинян готовится обсудить с Россией размещение российских военных на границе с Азербайджаном

29 июля, 11:52
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Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян считает, что надо разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорные пункты российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений», — заявил он.

Как подчеркнул Пашинян, данную тему власти Армении намерены затронуть на переговорах с российской стороной в скором времени.

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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного

29 июля, 14:45
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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного.

Как сообщили в Генпрокуратуре, 22 июля перед Аллеей шехидов в поселке Хиндарх Агджабадинского района был найден новорожденный ребенок в целлофановом пакете.

Установлена ​​мать ребенка — это жительница Бардинского района. С ней проведены профилактические беседы, мать с новорожденным ребенком размещена ​​в Бардинскую центральную больницу.

В то же время Управление производства неуголовного преследования Генеральной прокуратуры обратилось в Комиссию по опеке и попечительству при исполнительной власти Бардинского района с целью наблюдения за матерью и ребенком, выяснения ситуации социальной опасности и определения наличия оснований для ограничения женщины в родительских правах.