Из России будут выдворять и запрещать въезд иностранцам, участвующим в массовых драках

28 июля, 16:31
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МВД России отмечает рост количества драк в стране, в том числе массовых, с участием иностранцев, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении. При этом во время драк создавалась угроза жизни и здоровью людей, применялась сила против сотрудников правоохранительных органов, блокировалось движение транспорта.

Задержанные иностранцы были арестованы на 15 суток, им будет запрещен въезд в Россию. Если они не покинут территорию страны самостоятельно, то будут выдворены. «Иностранные граждане, совершающие правонарушения и преступления, будут привлекаться к установленной законом ответственности», — подчеркнули в МВД.

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Токсиколог: Большую проблему создает доступность метамфетамина из-за низкой цены

28 июля, 17:45
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«Если у наркозависимого человека нет силы воли, лечение становится неэффективным».

Об этом заявил главный токсиколог города Баку Исмаил Эфендиев, передает «Репорт».

Он отметил, что в настоящее время в стране возросло количество случаев отравлений метамфетамином.

«Вещество попадает в организм через дыхательные пути и потом уже в кровь. После приема метамфетамина в головном мозге резко повышается концентрация дофамина, что впоследствии приводит к осложнениям. Сегодня распространены разновидности метамфетамина в виде прозрачных кристаллов, напоминающих стеклянную крошку. Большую проблему создает доступность вещества из-за низкой цены. Цена метамфетамина в стране начинается примерно с 10 манатов. Таким образом, можно предположить, что по всей стране метамфетамин синтезируется в нелегальных лабораториях. Токсины выводятся из организма через кожу, что приводит к развитию ран и царапин. Другими осложнениями являются язвы во рту и выпадение зубов, проблемы с деснами. Метамфетамин приводит к инвалидности за короткий промежуток времени».