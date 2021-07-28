Из России будут выдворять и запрещать въезд иностранцам, участвующим в массовых драках

МВД России отмечает рост количества драк в стране, в том числе массовых, с участием иностранцев, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении. При этом во время драк создавалась угроза жизни и здоровью людей, применялась сила против сотрудников правоохранительных органов, блокировалось движение транспорта.

Задержанные иностранцы были арестованы на 15 суток, им будет запрещен въезд в Россию. Если они не покинут территорию страны самостоятельно, то будут выдворены. «Иностранные граждане, совершающие правонарушения и преступления, будут привлекаться к установленной законом ответственности», — подчеркнули в МВД.