Россия безвозмездно поставит вооружение и технику армии Таджикистана

Продолжается судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян -Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

На процессе под председательством судьи Али Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям в качестве свидетеля дал показания Видади Оруджалиев.

Он сказал, что служил в N-ской воинской части: «11 ноября 2020 года мы несли службу в направлении Шуши. В это время мы увидели, что два человека наблюдают за нашими позициями в направлении Шуши. Мы их задержали, допросили. Узнали, что они являются гражданами Армении. Мы спросили их, что они здесь делают. Они не смогли ответить. Мы передали их соответствующим государственным структурам.

Свидетель отметил, что при задержании обвиняемых при них не было гуманитарной помощи: «От места, где их задержали, дороги в город Ханкенди нет».

Другой свидетель, который сегодня должен был дать показания, на процессе не участвовал. В связи с этим в суд поступила справка Министерства обороны. В справке было отмечено, что офицер — полковник-лейтенант Вугар Абдуллаев, который должен был дать показания в качестве свидетеля, не сможет в ближайшее время принять участие в суде, так как находится на службе по специальному заданию. Свидетель заявлял, что подтверждает показания, данные им следствию, и просил зачитать показания в суде.

Суд зачитал показания, данные В.Абдуллаевым следствию.

В своих показания следствию свидетель сообщил, что во время несения службы с сослуживцем Видади Оруджалиевым 11 ноября 2020 года они увидели, как два человек наблюдают за их позициями: «Мы приказали им остановиться, они не понимали нас. Расспросили их, некоторые отвечали на русском. Посмотрели их паспорта и поняли, что они являются гражданами Армении. Спросили их, чем они тут занимаются. Они не ответили. Задержали их, передали соответствующим госструктурам».

Затем на заседании были изучены документы.

Суджян Геворг Рубенович выразил раскаяние: «Просим прощения у всех, прошу простить меня».

Попросил прощения и другой обвиняемый – Давит Давтян: «Пусть Бог покарает меня за содеянное».

Судьи объявили о завершении судебного рассмотрения. Прокурора попросили зачитать обвинительный акт. В настоящее время прокурор зачитывает обвинение.