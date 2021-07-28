МИД призывает Армению прекратить военные провокации и начать процесс делимитации

Азербайджан будет решительно реагировать на действия, направленные против территориальной целостности страны, говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что ответственность за обострение ситуации путем совершения очередной провокации на армяно-азербайджанской границе «целиком лежит на военно-политическом руководстве Армении».

«Азербайджан оставляет за собой право защищать территориальную целостность в пределах своих международных границ, и решительно реагировать на любые шаги, предпринимаемые против территориальной целостности страны», — говорится в заявлении МИД.

Ведомство также призвало Армению прекратить военные провокации и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской государственной границы. «Мы призываем Армению принять новые реалии в регионе, прекратить военные провокации и начать переговоры о делимитации двух государственных границ», — отмечается в информации.