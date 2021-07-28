МИД призывает Армению прекратить военные провокации и начать процесс делимитации

28 июля, 10:36
380

Азербайджан будет решительно реагировать на действия, направленные против территориальной целостности страны, говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что ответственность за обострение ситуации путем совершения очередной провокации на армяно-азербайджанской границе «целиком лежит на военно-политическом руководстве Армении».

«Азербайджан оставляет за собой право защищать территориальную целостность в пределах своих международных границ, и решительно реагировать на любые шаги, предпринимаемые против территориальной целостности страны», — говорится в заявлении МИД.

Ведомство также призвало Армению прекратить военные провокации и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской государственной границы. «Мы призываем Армению принять новые реалии в регионе, прекратить военные провокации и начать переговоры о делимитации двух государственных границ», — отмечается в информации.

﻿

Джейхун Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции

28 июля, 12:20
40

Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей между Азербайджаном и Турцией. Об этом сказал 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом в Баку.

В свою очередь, Шентоп отметил, что декларация укрепит связи между двумя странами.

Он подчеркнул, что Армения должна незамедлительно передать Азербайджану карты минных полей.

При этом глава МИД Азербайджана отметил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу имеет важное значение.

«Шушинская декларация является одним из больших наших успехов. В 44-дневной Отечественной войне Турция поддержала Азербайджан. Мы чувствовали ее поддержку, которая продолжается и сегодня, отчего испытываем чувство большой гордости», — сказал Байрамов.