Председатели парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции подписали Бакинскую декларацию

Сегодня в Милли Меджлисе состоялась первая трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла во внимание все предложения сторон по Бакинской Декларации, подписанной в рамках первой трехсторонней встречи, передает АПА.
Затем председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп и председатель Национального Собрания Исламской Республики Пакистан Асад Кайсер подписали Бакинскую декларацию.
С.Гафарова отметила, что подписанный трехсторонний формат и Бакинская декларация внесут свой вклад в укрепление стратегических связей между нашими странами.