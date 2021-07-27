Председатели парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции подписали Бакинскую декларацию

Сотрудники главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного вывоза из Азербайджана $52 тыс., сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«Иностранный гражданин, путешествующий рейсом Баку-Стамбул, при прохождении таможенного контроля не заявил ни в устной, ни в письменной, ни в электронной форме о наличии при нем валюты. При прохождении его багажа через рентгеновский аппарат были выявлены подозрительные предметы», — отмечает ведомство.

Для повторного осмотра багажа, пассажир был препровожден в досмотровую комнату.

«При повторном досмотре в сумке и чемодане гражданина были выявлены незадекларированные $52 тыс.», — подчеркивает ГТК, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».