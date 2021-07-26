Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 июля принял в Баку делегацию во главе с первым заместителем председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Нуманом Куртулмушем, сообщает официальный сайт главы государства.

«На встрече была подчеркнута особая роль регулярных контактов глав двух государств в расширении двухсторонних связей», — говорится в информации.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между партиями правящими партиями — «Ени Азербайджан» и «Партией справедливости и развития». Была отмечена важность взаимных визитов представителей различных ведомств Азербайджана и Турции.





Minval.az