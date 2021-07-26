Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2021 года посетит с визитом Сербию, сообщил сербский министр иностранных дел Никола Селакович.

«Глава сербской дипломатии подчеркнул, что на переговорах с президентом Алиевым обсуждался предстоящий визит главы азербайджанского государства в Белград, который состоится 10 октября, за день до открытия в Белграде заседания высокого уровня Движения неприсоединения», — отмечается в информации на сайте МИД Сербии.

Селакович также высоко оценил тот факт, что азербайджанская сторона, как действующий председатель Движения неприсоединения, поддержала инициативу сербской стороны по совместному празднованию 60-летия Первой конференции Движения неприсоединения в Белграде 11-12 октября.

«На встрече с президентом Азербайджана также обсуждалось усиление экономических связей, в том числе сотрудничество в АПК, строительство, транспорт, энергетика, спорт, образование и здравоохранение», — заявил глава МИД.

Minval.az