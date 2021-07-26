Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины, если власти европейских стран в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог, недавно предложенный Еврокомиссией (ЕК). Такие подсчеты приводит РБК, основываясь на утвержденной в Минэкономразвития методике.

Поставщики российских товаров с большим углеродным следом, таких как железо, сталь, азотные удобрения, электроэнергия, алюминий и прочие, будут вынуждены фактически выплачивать дополнительную адвалорную пошлину в размере 16 процентов от стоимости продукта. В 2020 году Россия поставила в ЕС подобных товаров на сумму почти семь миллиардов евро, таким образом налог в год может составить 1,1 миллиарда евро.

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