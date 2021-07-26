Украина после запуска трубопровода «Северный поток — 2» должна начать разрабатывать собственные ресурсы, в частности, «зеленый» водород, такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» высказал глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2» сохранится, нельзя.

«То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока — 2» будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород», — заявил Саакашвили.

При этом он обвинил Россию в том, что она хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода. «И Россия смотрит на эти вещи», — утверждает он.

Minval.az