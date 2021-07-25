Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, при какой температуре организму легче худеть.

«Рекомендуется, чтобы температура в офисе была не выше +25 °С. Если в помещении будет теплее, наш организм начнёт лениться — и метаболизм замедлится. А когда температура ниже +18 °С, организм тратит энергию на обогрев, соответственно, человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно», — сказала Елена Соломатина, которую цитирует Sputnik.

Она также отметила, что в случае с температурой тела всё наоборот: когда у человека повышается температура, ускоряется и обмен веществ. Это происходит благодаря тироксину — гормону, выделяемому щитовидной железой.

В жаркую погоду вес также может уменьшиться, но не за счёт жиросжигания, а из-за потоотделения, добавила врач-диетолог.

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