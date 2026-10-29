НАТО завершила оценку второго уровня (NEL-2) пары вертолетов Ми-17-1В Военно-воздушных сил Азербайджана в рамках программы «Концепция оперативных возможностей НАТО», сообщает Минобороны республики.

В ходе оценки экипажи выполнили задачи по эвакуации раненых, перевозке гуманитарных грузов и личного состава, а также полеты на малых высотах. Кроме того, проверялись действия экипажей при устранении различных неисправностей, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации авиационной техники.

Группа оценщиков НАТО высоко оценила возможности и подготовку вертолетов и их экипажей, а также соответствующих подразделений.