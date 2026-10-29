В России 23-летнего Геворга Григоряна, имеющего российское и армянское гражданство, приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о комментариях в интернете, сообщает «Медиазона» со ссылкой на его знакомого.

Второй Восточный окружной военный суд признал уроженца Армении виновным в распространении военных «фейков», реабилитации нацизма, а также призывах к терроризму и экстремизму.

По словам собеседника издания, Григоряна, проживавшего в Забайкальском крае, задержали в июне 2025 года, а затем отправили под домашний арест. Поводом для уголовного преследования стали комментарии на армянских интернет-ресурсах. В частности, он писал, что «Гитлер должен был их всех уничтожить», а после Украины российские войска могут войти в Армению.

Знакомый Григоряна рассказал, что тот оставлял подобные комментарии, возмущаясь тем, что Россия не оказала Армении помощь во время второй Карабахской войны в 2023 году.

Несмотря на ужесточение обвинения, Григорян оставался под домашним арестом. По словам его знакомого, близкие до последнего надеялись, что он избежит реального срока. Государственный обвинитель запрашивал для него десять лет заключения.

Как сообщил собеседник «Медиазоны», Григорян признал вину и раскаялся.