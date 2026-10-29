Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Еревана в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия через 15 минут после взлета из-за технической неисправности, сообщают армянские СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Звартноц. По данным управления, после технической проверки полет возобновят.

«Самолет приземлился в аэропорту Звартноц, после технической проверки полет будет возобновлен, но мы не можем уточнить, когда именно», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, на борту находились до 100 пассажиров.