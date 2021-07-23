Азербайджан оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для защиты территориальной целостности в пределах своих международных границ, заявляет МИД страны.

«Азербайджан оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для защиты своей территориальной целостности в пределах своих международных границ, а также для обеспечения мира и безопасности в регионе», — говорится в заявлении МИД в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате обстрела со стороны ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

МИД подчеркивает, что неприемлемы «провокации армянской стороны, попытки обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций».

«Армения несет всю ответственность за сложившуюся ситуацию», отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Minval.az