23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В результате снайперского выстрела противной стороны военнослужащий азербайджанской армии гизирь Ягублу Фарман Тельман оглу стал шехидом.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!
В настоящее время подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия.
Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран.
Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении.