23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В результате снайперского выстрела противной стороны военнослужащий азербайджанской армии гизирь Ягублу Фарман Тельман оглу стал шехидом.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!

В настоящее время подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия.

Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран.

Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении.

Minval.az