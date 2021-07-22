ЕС планирует выделить Азербайджану всего 150 млн евро, но непонятно на каких условиях и когда, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

ЕС ранее заявил о планах выделить Армении 2,6 млрд евро, Грузии – 2,3 млрд евро.

«Если говорить об Азербайджане, то называется сумма 150 млн евро. Но нам никто конкретно не сказал, когда эти средства будут выделены, на каких условиях? Естественно я считаю, что это несправедливая позиция. Потому что Азербайджан является крупнейшей страной Южного Кавказа по территории, по населению, потенциалу», — сказал Алиев, которого цитирует «Интерфакс» со ссылкой на AzTV.

По его словам, никогда прежде для стран Южного Кавказа не озвучивались такие суммы. «Это показатель, что средства выделяются после войны. Получается, что война это причина выделения таких средств. Почему тогда 30 лет назад не выделялись эти средства, почему именно сейчас? Если это так, то от войны больше всего пострадал Азербайджан. Эти средства должны быть выделены Азербайджану», — отметил глава государства.

Алиев подчеркнул, что в результате армянской оккупации 10 тыс. кв. км азербайджанской территории полностью разрушены со стороны армянских вандалов, армянской стороной установлено сотни тысяч мин, разрушена вся инфраструктура. «А деньги выделяются Армении. В Армении есть разрушения? Нет. Установлены мины? Нет. Они сильно пострадали от оккупации? Нет», — отметил он.

Президент добавил, что данный вопрос являлся предметом обсуждений во время визита в Азербайджан председателя Европейского совета Шарля Мишеля. «Его ответ был таким, что якобы Азербайджану средства не нужны. Во-первых, никто нам ничего не предлагал. Вы нам сначала предложите, я вам скажу нам нужны деньги или нет. А что нам не нужно восстанавливать освобожденные территории? Нужны миллиарды долларов на это, они что с неба нам падают? Азербайджан самодостаточная страна. Но если нам, как и Армении, выделяются средства в виде гранта, то мы никогда от них не откажемся», — подчеркнул Алиев.

Minval.az