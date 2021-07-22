Азербайджан продолжит укреплять свои позиции на границе с Арменией, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Шарль Мишель (глава Госсовета ЕС) в ходе визита в Ереван назвал приграничные территории спорными. Если честно, я не согласен с этим выражением, так как мы считаем эти территории своими. Я считаю, что это территория Зангезура. А Зангезур – это земля наших предков и мы находимся на своей земле», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на AzTV.

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе визита Мишеля в Азербайджан. «Я ему постарался объяснить, что мы вышли к своим границам. Почему только в мае вышли? Потому что растаял снег. После того как растаял снег мы взяли нужные высоты и разместились на них, укрепились там и будем укрепляться», — подчеркнул президент.

Алиев отметил, что Армения не может смириться с поствоенной реальностью. «Считаю, что здесь определенную роль играет и психологический фактор. Наверное, им нужно время, чтобы с психологической точки зрения привыкнуть к новой реальности. Наша победа разрушила все их идеологические основы», — добавил президент Азербайджана.

Глава государства назвал «очень мудрым шагом» тот факт, что Мишель не использовал слова «статус», «Нагорный Карабах». «Мы это ценим и Армения должна вынести результат из этого. Нет ни статуса, ни Нагорного Карабаха», — подчеркнул Алиев.

По его словам, если кому-то нравится это название, то «они могут в своей стране создать область Нагорный Карабах или же могут так назвать один из районов, или страну, это их дело». «В Азербайджане территориальной единицы под названием Нагорный Карабах нет и тот факт, что Шарль Мишель не использовал этого выражения, должно восприниматься как уважение к нашей позиции. Это касается и вопроса статуса. Я 10 ноября, после завершения войны, показал место статуса. Он (статус) еще там и будет гореть там вечно. Поэтому по этому вопросу не может быть другого мнения» — сказал президент Азербайджана.

Minval.az