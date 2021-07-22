Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выразила протест против заявления, озвученного Омбудсменом Армении на 47-й сессии Совета по правам человека ООН в качестве Национального института по правам человека.

Как говорится в сообщении Аппарата Омбудсмена, в письме, направленном Уполномоченным в спецотдел по работе с Национальными институтами по правам человека ООН в знак протеста против заявления Омбудсмена Армении, которое не отражает действительности в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, является политическим заказом, предвзятым документом и преследует цель запутать международную общественность, подчеркнута недопустимость использования в целях предвзятости трибуны, предоставленной в Совете по правам человека ООН для независимых национальных институтов по правам человека.

Омбудсмен Азербайджана подчеркнула, что Парижские принципы, принятые в 1993 году в связи со статусом национальных институтов по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН, являются универсальными и определяют независимую и нейтральную деятельность этих институтов, а Институт Омбудсмена Армении, превращенный правительством Армении в инструмент политической пропаганды, не соответствует Парижским принципам и не является независимым, предложила, чтобы с учетом этого данный институт заново прошел аккредитацию в ООН и был понижен в статусе.

Minval.az