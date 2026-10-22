Армения продемонстрировала на военном параде четыре иранских зенитных ракетных комплекса AD-08 Majid. Однако, судя по новым спутниковым снимкам, Ереван получил как минимум девять таких систем. Публично представленная техника составляет менее половины выявленной партии. При этом особого внимания заслуживают не только масштабы поставок из Ирана, но и боевые возможности комплексов, их преимущества и уязвимости.

OSINT-проект BasedlMint, публикующий материалы на персидском языке в Telegram, распространил спутниковые снимки иранских зенитных ракетных комплексов малой дальности AD-08 Majid на месте их стоянки.

Предположительно, изображения были сделаны вскоре после доставки вооружения в Армению, ориентировочно в начале весны 2026 года, когда техника ещё не получила камуфляжную окраску армянской армии.

Анализ снимков показывает, что на первом этапе армянская ПВО получила из Ирана не менее девяти таких комплексов. Четыре из них были продемонстрированы на военном параде 28 мая 2026 года в Ереване.

Что известно об AD-08 Majid

Зенитный ракетный комплекс AD-08 Majid получил в Вооружённых силах Армении название «Карич» (Կարիճ), что означает «Скорпион».

Согласно открытым источникам, система разработана Организацией оборонной промышленности Ирана (Defense Industries Organization). Вместе с тем вполне вероятно, что её основные компоненты, включая электронику, оптику и ракетные узлы, имеют китайское происхождение.

С 2021 года комплекс состоит на вооружении регулярной армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Основные характеристики:

· Дальность обнаружения цели — около 12–15 км.

· Дальность поражения воздушных целей — до 8 км.

· Высота полёта ракеты — до 6 км.

· Количество ракет в транспортно-пусковых контейнерах — четыре.

Впервые Majid представили на военном параде 18 апреля 2021 года. В октябре того же года комплекс прошёл испытания по противодействию беспилотникам в ходе учений «Защитники неба Вилайет — 1400» с участием регулярной армии Ирана и аэрокосмических сил КСИР.

По сведениям иранских СМИ, достоверность которых вызывает сомнения, во время 12-дневной войны 2025 года против коалиции США и Израиля комплексами AD-08 Majid были поражены 17 воздушных целей. Среди них — израильский беспилотник IAI Hermes 900, удар по которому получил визуальное подтверждение.

В ходе мартовских боевых действий 2026 года над Ираном появились новые свидетельства применения комплекса. На изображениях с монитора системы фигурировали повреждённый американский истребитель F-35, а также уничтоженные беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-21 ВВС США. В ответ Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опубликовало кадры уничтожения AD-08 Majid в районе иранского города Йезд.

Одной из главных слабостей комплекса остаётся недостаточная защищённость. Система размещается на шасси обычного среднетоннажного грузовика Iveco Daily и практически лишена внешней защиты.

Если ранние версии Majid устанавливались на пикапах, то последующие модификации, включая поставленные Армении, используют платформу Iveco грузоподъёмностью до 4,7 тонны. Это позволяет маскировать комплекс под обычный гражданский грузовик, что необходимо учитывать при мониторинге зоны боевых действий.

Преимущества и недостатки

К сильным сторонам AD-08 Majid относятся:

· Сравнительно низкая стоимость по отношению к западным аналогам.

· Быстрая перезарядка благодаря размещению ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

· Компактная грузовая платформа, облегчающая маскировку.

· Пассивный принцип работы, затрудняющий обнаружение комплекса бортовыми системами предупреждения самолётов.

· Возможность автономного применения вне единой системы ПВО.

· Способность защищать стратегические объекты от средних и стратегических беспилотников.

· Возможность применения с определённой дистанции, обеспечивающая дополнительную безопасность персонала.

· Небольшой расчёт — два-три военнослужащих.

Среди недостатков:

· Ограниченная эффективность при плохой видимости, тумане и пылевых бурях.

· Полная зависимость от оптико-электронных и тепловизионных сенсоров.

· Использование гражданского шасси с колёсной формулой 4×2, не приспособленного к сложным внедорожным и горным условиям.

· Отсутствие элементарной противопульной и противоосколочной защиты кузова.

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что масштабы иранских поставок Армении значительно превосходят ранее известные. Однако девять комплексов AD-08 Majid вместо четырёх ещё не означают качественного усиления армянской ПВО. Численность вооружения сама по себе не определяет его эффективность.

У иранского комплекса есть существенные недостатки. Зависимость оптико-электронных систем от погодных условий, отсутствие броневой защиты и использование гражданского шасси с колёсной формулой 4×2 ограничивают его боевые возможности. Особенно остро эти проблемы могут проявиться в горной местности Армении, где проходимость и манёвренность техники приобретают первостепенное значение.

Нельзя игнорировать и возможности вероятного противника. Азербайджанская армия располагает современными средствами воздушной разведки и высокоточным вооружением, эффективность которых была продемонстрирована в ходе предыдущих военных кампаний. В случае нового вооружённого столкновения слабо защищённые иранские ЗРК могут сами оказаться сравнительно лёгкими целями. Ереван закупает новые средства защиты своего воздушного пространства, но их количество едва ли способно компенсировать технические уязвимости и существенно изменить сложившееся соотношение сил.