Группа из 23 конгрессменов США призвала президента Дональда Трампа добиться от Илона Маска восстановления полного доступа Украины к Starlink для ударов по российским целям, сообщает The Hill со ссылкой на письмо законодателей.

«Мы обращаемся к вам с призывом попросить Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую интернет-систему Starlink для поиска ракетных пусковых установок на территории России», – говорится в письме.

Обращение подписали 16 демократов и семь республиканцев Палаты представителей.

По мнению законодателей, такой шаг поможет «спасти жизнь и даст (президенту России) Владимиру Путину больше стимулов для переговоров».

Конгрессмены также подчеркнули, что если Украина не может надежно перехватить российские «стрелы», она должна выстрелить в «лучника». По их словам, такую возможность дает Starlink.

«Господин президент, мы все разделяем цель положить конец войне в Украине и разрушительным потерям жизней, которые она повлекла. К сожалению, Путин пока не намерен останавливать кровопролитие», – написали законодатели.

Письмо появилось на фоне растущего недовольства среди республиканцев сбоями в работе Starlink и его военной версии Starshield в Украине. По данным The Hill, перебои мешают выполнению задач противовоздушной обороны и наступательных операций.