Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское наступление на Киев через Беларусь стало неожиданностью. По его словам, основные силы ВСУ находились в Донбассе, а на белорусском направлении крупных подразделений не было.

Перед вторжением Россия проводила учения в Беларуси, которые многие западные партнёры воспринимали как демонстрацию силы. При этом Путин заверял европейских лидеров, что нападения не будет.

Зеленский рассказал, что в подбитой российской технике украинские военные обнаруживали парадную форму. По его словам, российское командование рассчитывало захватить Киев за три дня и провести парад победы на Крещатике и Майдане Независимости.

Главной ошибкой Путина Зеленский назвал недооценку украинцев и их готовности сопротивляться.