Во сколько обошлось строительство Великой пирамиды Гизы в процентах от ВВП Египта времён IV династии? Маловероятно, что фараон Хуфу мыслил подобными категориями, а финансовые документы за прошедшие 4600 лет давно утрачены. Тем не менее сегодня этот вопрос приобретает неожиданную актуальность: Соединённые Штаты создают современный аналог Великой пирамиды — сеть центров обработки данных для искусственного интеллекта, масштабы которой превосходят все предыдущие инфраструктурные проекты страны. Об этом пишет Financial Times.

По оценке Стейна ван Ньювербурга из Брукингского института, бум инфраструктуры искусственного интеллекта обойдётся США в сумму, эквивалентную 3,6% ВВП ежегодно на протяжении восьми лет — до конца 2032 года. Это сопоставимо с совокупными ежегодными расходами на железнодорожное строительство конца XIX века, создание системы межштатных автомагистралей в середине XX века и примерно двумя третями затрат на электрификацию в начале прошлого столетия.

Общая стоимость проекта оценивается в 10,3 трлн долларов. Причём эта сумма включает исключительно материальные капитальные вложения, без учёта нематериальных активов, таких как программное обеспечение.

Кто же оплачивает столь масштабное строительство?

На него уже направлена практически вся прибыль некоторых из самых доходных компаний мира — так называемых гиперскейлеров, крупнейших операторов облачной и вычислительной инфраструктуры. К этому добавляются новые долговые обязательства, которые технологические гиганты берут на себя непосредственно либо гарантируют, а также более рискованное долговое и акционерное финансирование небольших компаний.

Фактически к финансированию привлечены почти все крупнейшие источники капитала во всех уголках развитого мира.

Иными словами, если у вас есть сбережения, вложенные в финансовые активы, вы тоже финансируете строительство инфраструктуры искусственного интеллекта.

Разобраться во всех деталях непросто, однако наиболее прозрачной частью этой системы остаются прямые инвестиции гиперскейлеров.

Ожидается, что в этом году Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle и SpaceX совокупно сгенерируют денежный поток в размере 760 млрд долларов. Все эти средства — и даже больше — будут направлены на инвестиции.

Это означает, что свободный денежный поток компаний станет отрицательным. По прогнозам Уолл-стрит, такая ситуация сохранится в течение нескольких лет, несмотря на ожидаемый стремительный рост их прибыли — примерно на 30% ежегодно.

Акционеры могут утешать себя тем, что значительная часть инвестиций гиперскейлеров превращается в прибыль производителей полупроводников.

Однако не следует забывать, что сами производители чипов также активно наращивают капиталовложения.

Ожидается, что в этом году капитальные расходы 30 крупнейших компаний отрасли превысят 200 млрд долларов — вдвое больше, чем три года назад. В дальнейшем эти расходы продолжат расти.

Существует и ещё один уровень финансирования, связанный с гиперскейлерами и производителями микросхем: вложения в капитал лабораторий искусственного интеллекта и других стартапов, работающих в этой сфере.

Например, на балансе Nvidia числятся инвестиции в акции частных и публичных компаний на сумму 94 млрд долларов, включая доли в OpenAI, Anthropic и CoreWeave.

Часто говорят, что во время золотой лихорадки настоящую прибыль получают продавцы кирок и лопат.

Однако в условиях нынешней «золотой лихорадки» вокруг искусственного интеллекта производители этих самых «лопат» направляют часть собственной прибыли на покупку «золотых приисков».

Совокупная рыночная стоимость шести гиперскейлеров и крупнейших мировых производителей полупроводников достигает 31 трлн долларов — поразительные 20% капитализации всего мирового фондового рынка.

При этом американские домохозяйства несут особенно значительную долю связанных с этим рисков.

Акции составляют почти треть их совокупных активов, причём эта оценка не учитывает ценные бумаги, обеспечивающие пенсионные обязательства.

Теперь обратимся к долговому финансированию.

По данным Morgan Stanley, с начала этого года объём выпущенных долговых инструментов, связанных с искусственным интеллектом, достиг 466 млрд долларов.

Причём эта цифра может быть неполной, учитывая огромное разнообразие финансовых инструментов, появившихся на рынке: от ценных бумаг, обеспеченных активами, до конвертируемых облигаций и привилегированных акций.

Несмотря на то что инвестиции в новую технологию по своей природе носят спекулятивный характер, большая часть долговых обязательств, обеспечивающих строительство центров обработки данных, имеет инвестиционный кредитный рейтинг.

Это объясняется двумя обстоятельствами: либо по таким обязательствам предоставляют гарантии гиперскейлеры с высокими кредитными рейтингами, либо обеспечением выступают графические процессоры — GPU.

Не вызывает ли определённого беспокойства тот факт, что группа компаний, направляющих практически всю свою прибыль на реализацию определённых проектов, одновременно гарантирует значительную часть долгового финансирования этих же проектов?

И не менее тревожен ли тот факт, что большая часть оставшихся долгов обеспечена физическими активами, стоимость которых может существенно снизиться, если спрос на услуги искусственного интеллекта окажется ниже ожиданий?

Безусловно, вызывает.

Однако построить инфраструктуру искусственного интеллекта без привлечения рынка облигаций инвестиционного уровня попросту невозможно.

За последний год в США было выпущено облигаций инвестиционного уровня на сумму более 2 трлн долларов.

Поэтому компании готовы предпринимать практически любые необходимые шаги, чтобы обеспечить своим долговым инструментам соответствующие кредитные рейтинги.

Этим же объясняется, почему гиперскейлеры выпускают облигации не только в Соединённых Штатах, но и в Великобритании, Канаде, Швейцарии и Австралии.

С точки зрения владельцев сбережений значение инвестиционных кредитных рейтингов заключается в том, что они позволяют долговым инструментам, связанным с искусственным интеллектом, занимать всё более существенное место среди активов, обеспечивающих пенсионные накопления, аннуитетные выплаты и полисы страхования жизни.

Если у вас есть хотя бы один из этих финансовых продуктов, вы всё в большей степени становитесь инвестором в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Великая пирамида Гизы за тысячелетия, в течение которых она приносила доход от туризма, почти наверняка обеспечила хорошую отдачу на первоначальные вложения.

Однако у американских вкладчиков, чьи средства так или иначе участвуют в финансировании масштабного строительства инфраструктуры искусственного интеллекта, горизонт ожидания окупаемости инвестиций значительно короче.