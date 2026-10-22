Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская государственность и культура имеют тысячелетнюю историю, уходящую во времена Киевской Руси.

В качестве примера он привёл древние украинские церкви, построенные и расписанные мастерами около тысячи лет назад.