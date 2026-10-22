Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе рабочего визита в Бельгию провел серию встреч с высокопоставленными представителями Европейского союза.

Амирбеков встретился с главным дипломатическим советником председателя Еврокомиссии Симоном Мордю, главным советником председателя Евросовета по внешней политике Анной Марией Бурой, генеральным секретарем Европейской службы внешних связей Кайсой Оллонгрен и ее заместителем Олофом Скугом.

Кроме того, состоялись переговоры с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства Гертом Яном Купманом, руководителем кабинета верховного представителя ЕС по иностранным делам Вивиан Лунелой и председателем Комитета по политике и безопасности Совета ЕС Лене Венсильд.

В ходе встреч обсуждались текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, продолжение политического диалога на высоком уровне, организация взаимных визитов и согласование двусторонних документов, включая приоритеты партнерства и новое соглашение между Азербайджаном и ЕС.

Особое внимание было уделено энергетическому сотрудничеству и растущему вкладу Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы, а также развитию региональных транспортных маршрутов и совершенствованию механизмов координации в этой сфере.

Одной из тем переговоров стало технико-экономическое обоснование проекта восстановления Нахчыванской железнодорожной линии, которое разрабатывает Европейский союз.

Стороны также обменялись мнениями о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, существующих вызовах, ожиданиях Баку и роли торгово-экономических связей в укреплении взаимного доверия.

Кроме того, обсуждались проекты ЕС по содействию очистке территорий Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также вопросы безопасности на Южном Кавказе и в соседних регионах.

Участники встреч подчеркнули стратегическое значение отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, положительно оценили динамику сотрудничества в 2026 году и выразили заинтересованность в дальнейшем расширении практического взаимодействия.