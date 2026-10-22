Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении запретить проведение демонстраций в ближайшие дни, за исключением акций, организованных профсоюзами. Об этом французский лидер заявил по итогам совещания с членами правительства.

По словам Макрона, особые меры предусмотрены на 24 октября. Власти намерены запрещать призывы к проведению собраний со стороны лиц, «не имеющих на это законных оснований».

«Мы будем запрещать их везде, где это возможно. Тем не менее, если профсоюзы подают подобные запросы, они будут рассмотрены префектами. При этом будут предложены альтернативные пути для защиты центров наших городов, предприятий и общественных зданий», — заявил президент.

Ранее, вернувшись во Францию после трёхдневной поездки, Макрон созвал в Елисейском дворце совещание с участием представителей правоохранительных органов и разведывательных служб.