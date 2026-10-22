Азербайджан в январе–августе 2026 года экспортировал 1 797 живых лошадей на сумму $372,51 тыс. Основными направлениями поставок стали Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. На страны Центральной Азии пришлось около 95% всего экспорта этой категории.

Согласно статистическим данным, за указанный период в Узбекистан было отправлено 990 лошадей стоимостью $200,5 тыс., в Казахстан — 393 лошади на $75,26 тыс., а в Кыргызстан — 319 лошадей на $67,25 тыс.

Кроме того, Азербайджан экспортировал 94 лошади в Турцию на сумму $28,21 тыс. и одну породистую лошадь в Россию стоимостью $1,29 тыс.

Стоит отметить одну важную деталь. Дело в том, что в страны Центральной Азии экспортировано не дорогие лошади. В среднем стоимость одного животного составила около около $207. Это указывает на поставки обычного хозяйственного скота, в том числе для мяса.