В парламенте Албании депутаты правящей партии и оппозиции подрались на фоне требований отправить правительство в отставку, сообщает портал CNA.

По данным издания, во время заседания парламентарии обменивались оскорблениями, а депутаты оппозиционной Демократической партии заблокировали трибуну. Напряженность переросла в драку.

Столкновение произошло после того, как Демпартия потребовала немедленной отставки кабинета министров и создания временного правительства для проведения досрочных выборов.

Инцидент произошел на фоне антиправительственных протестов в Тиране, которые продолжаются с 13 октября. Участники акций требуют отставки премьер-министра. По имеющимся данным, протестующие бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью и поджигают баррикады из мусорных баков. Полиция применяет водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

До нынешней волны столкновений в Тиране более 140 дней подряд проходили митинги против планов властей построить курорт в заповедной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря.

Специальная антикоррупционная прокуратура Албании расследует изменения статуса этой природоохранной территории. Инвестиционная компания Affinity Partners, принадлежащая зятю президента США Джареду Кушнеру, намерена превратить в курорт остров Сазан и несколько сотен гектаров охраняемой земли.