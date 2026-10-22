Генпрокуратура и МВД Азербайджана раскрыли детали расследования убийства женщины в Баку, совершенного 25 лет назад, – по подозрению в преступлении задержан ранее судимый за умышленное убийство мужчина. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.

Речь идет об убийстве Хагигат Мамедовой 1961 года рождения, совершенном 30 июня 2001 года в Насиминском районе столицы.

После возобновления расследования сотрудники районной прокуратуры и полиции провели следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Обстоятельства преступления помогли установить допросы, а также анализ и сопоставление результатов современных экспертных исследований.

Собранные доказательства дали основания подозревать в убийстве Ровшана Зейналова 1976 года рождения, ранее судимого за умышленное убийство. 20 октября 2026 года его задержали и передали следствию.

22 октября Зейналову предъявили обвинение по статье 120.2.9 Уголовного кодекса Азербайджана – убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Насиминский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура Насиминского района продолжает предварительное следствие.